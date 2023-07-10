https://sputnikarabic.ae/20230710/خبير-وجندي-سابق-بالبحرية-الأمريكية-الهجوم-الأوكراني-المضاد-يتجه-نحو-كارثة-1078898445.html

خبير وجندي سابق بالبحرية الأمريكية: الهجوم الأوكراني المضاد يتجه نحو "كارثة"

خبير وجندي سابق بالبحرية الأمريكية: الهجوم الأوكراني المضاد يتجه نحو "كارثة"

اعترفت جميع وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية الرئيسية تقريبا بأن الهجوم المضاد لأوكرانيا قد تعثر، مع فشل كييف وحلف شمال الأطلسي في التأثير على الخطوط... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T03:27+0000

2023-07-10T03:27+0000

2023-07-10T03:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية

القوات الروسية

الناتو

روسيا

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يقدم المحلل الجيوسياسي، والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرلتيك، لـ "سبوتنيك" رؤى جديدة حول ما يحدث والطريقة الوحيدة الممكنة لأوكرانيا للخروج من المستنقع.فشل ذريعبعد مرور أكثر من شهر على الهجوم الأوكراني المضاد، يرى بيرلتيك أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي مكاسب، لأنها غارقة في حقول الألغام الروسية.ولفت إلى أن ما يحدث هو فشل ذريع في التخطيط لتخطي حقول الألغام واختراقها بشكل صحيح.الناتو لم يحول القوات الأوكرانية إلى جنود خارقينوفقا لأرقام وزارة الدفاع الروسية، بين بداية يونيو/حزيران الماضي و9 يوليو/تموز الجاري، فقدت أوكرانيا ما يقرب من 1250 مركبة مدرعة (بما في ذلك الدبابات)، وما يقرب من 950 مركبة عسكرية أخرى، و29 قاذفة مدفعية صاروخية، و425 قطعة مدفعية وقذائف هاون، ونظامين للدفاع الجوي، وأكثر من 500 طائرة بدون طيار، و22 طائرة، وست طائرات هليكوبتر.تسريع التدريبات تحول إلى كارثةوتابع، "علينا أن نتذكر أنه على الرغم من أن الناتو درب القوات الأوكرانية قبل هذا الهجوم، إلا أنهم فعلوا ذلك بطريقة مختصرة للغاية.. إنهم يسلمونهم المعدات التي يتعين عليهم بعد ذلك تعلم استخدامها، والتي عادة ما تستغرق من ستة أشهر إلى سنة لتعلم كيفية استخدامها بشكل فعال".ولفت إلى أنهم "يفعلون ذلك في جلسة تدريبية مكثفة في بضعة أسابيع فقط. لا يمكنك تسريع شيء كهذا. إذا كنت تسرع في التدريب، فسوف يحدث ذلك بشكل كارثي في ساحة المعركة".وشدد الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، "كانت محاولة تسريع هذا التدريب لأوكرانيا كارثية بشكل متوقع. ونحن نشاهد ذلك يحدث في ساحة المعركة الآن".

https://sputnikarabic.ae/20230710/زيلينسكي-بايدن-يمكن-أن-ينهي-النزاع-في-أوكرانيا-في-غضون-5-دقائق-1078897982.html

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القوات الأوكرانية, القوات الروسية, الناتو, روسيا