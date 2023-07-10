https://sputnikarabic.ae/20230710/خبير-وجندي-سابق-بالبحرية-الأمريكية-يكشف-كيف-استنزفت-روسيا-كل-من-أوكرانيا-والناتو-عسكريا-1078898742.html

خبير وجندي سابق بالبحرية الأمريكية يكشف كيف استنزفت روسيا كل من أوكرانيا والناتو عسكريا

خبير وجندي سابق بالبحرية الأمريكية يكشف كيف استنزفت روسيا كل من أوكرانيا والناتو عسكريا

اعترفت جميع وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية الرئيسية تقريبا بأن الهجوم المضاد لأوكرانيا قد تعثر، مع فشل كييف وحلف شمال الأطلسي في التأثير على الخطوط... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T04:34+0000

2023-07-10T04:34+0000

2023-07-10T04:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الناتو

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يقدم المحلل الجيوسياسي، والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرلتيك، لـ "سبوتنيك" رؤى جديدة حول ما يحدث والطريقة الوحيدة الممكنة لأوكرانيا للخروج من المستنقع.بعد مرور أكثر من شهر على الهجوم الأوكراني المضاد، يرى بيرلتيك أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي مكاسب، لأنها غارقة في حقول الألغام الروسية.ولفت إلى أن ما يحدث هو فشل ذريع في التخطيط لتخطي حقول الألغام واختراقها بشكل صحيح.قوة أوكرانية مستهلكةيوافق بيرليتيك على التقييم الذي أدلى به مسؤولو البنتاغون علنًا، بأن الجيش الأوكراني لا يزال لديه إمكانات هجومية أكبر مما استنفده حتى الآن.لكن في الوقت نفسه، أشار إلى أن لديهم كمية محدودة من المدفعية والذخيرة لدعم هذه الهجمات التي يقومون بها على طول خط التماس. وكلما استغرق الأمر وقتًا أطول لتحقيق اختراق، قلت ذخيرة المدفعية التي سيضطرون لاستغلالها لتوطيد سيطرتهم على أي منطقة جديدة يكتسبونها.استراتيجية الاستنزافبالاستعانة بتعليقات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، العام الماضي حول هدف الولايات المتحدة "إضعاف" روسيا في الحرب بالوكالة في أوكرانيا، طرح المسؤولون العسكريون الأوكرانيون ووسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا استراتيجية "استنفاد" الاحتياطيات الروسية باعتبارها واحدة من أهداف الهجوم المضاد.وفي ذات الصدد، قال بيرليتك، "إنهم لم يصلوا حتى إلى الخطوط الدفاعية الأولى للتحصينات الروسية. هل هم يستنفدون روسيا أم أنهم يستنزفون أنفسهم؟!".ولفت إلى أنه "لطالما كان ميزان القوى من حيث المعدات والأفراد المدربين والذخيرة لصالح روسيا، خاصة بعد التعبئة في العام الماضي، حيث تم استدعاء حوالي 300 ألف جندي احتياطي.. الحكومة الروسية ملتزمة بالعملية العسكرية الخاصة، أعتقد أن روسيا كانت تدرك جيدًا حجم هذا الهجوم. هم على استعداد لذلك. إن إنتاجهم الصناعي العسكري جاهز للتعامل مع التكاليف المادية للدفاع عن خط التماس، حسب قوله.حرب استنزاف متعددة الأوجهيعتقد بيرليتيك أن موسكو تتعامل مع الصراع على أنه "حرب استنزاف متعددة الأوجه"، بناءً على استراتيجيتها الدفاعية والاستخدام المكثف لميزتها شبه الكاملة في القوة الجوية، والصواريخ بعيدة المدى والطائرات بدون طيار.طريقة كييف للخروج من الهجوم المضاد "الكارثي"بالرجوع إلى حقيقة أن الهجوم المضاد لا يتحرك بوضوح في الاتجاه الذي كانت تأمله كييف والناتو أن يسير فيه، قال بيرليتيك، إن "الفرضية الكاملة لشن هذا الهجوم في المقام الأول أثبتت أنها قرار كارثي".ولفت إلى أنه، "بدلاً من ذلك، من المرجح أن تستمر كييف في رمي القوات على الدفاعات الروسية، وربما تحقق اختراقات والاستيلاء على الأراضي هنا وهناك، ولكن على حساب "خسائر فادحة"، الأمر الذي سيجعلهم في وضع ضعيف في النهاية".وكشف الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية، أن أوكرانيا تنسج قصصا حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، من أجل البحث عن ذريعة لتدويل الصراع وإشراك الناتو بشكل مباشر بطريقة أو بأخرى.ولفت إلى أن هذا مشابه جدًا للحرب بالوكالة الأمريكية في سوريا، حيث استغلوا ذريعة استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية للتدخل بشكل مباشر، ولكن في النهاية، لم ينجح ذلك. ولكن الجيش الأمريكي لا يزال موجودًا في شرق سوريا، وأعتقد أن لديهم مخططًا مشابهًا جدًا لأوكرانيا، لأنه من الواضح جدًا أن هذا الهجوم لن يعمل بالطريقة التي يريدونها"، حسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230710/خبير-وجندي-سابق-بالبحرية-الأمريكية-الهجوم-الأوكراني-المضاد-يتجه-نحو-كارثة-1078898445.html

https://sputnikarabic.ae/20230710/زيلينسكي-بايدن-يمكن-أن-ينهي-النزاع-في-أوكرانيا-في-غضون-5-دقائق-1078897982.html

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