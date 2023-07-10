https://sputnikarabic.ae/20230710/دبابة-روسية-تتخفى-بشجرة-تنفذ-ضربات-مؤلمة-للمقرات-الأوكرانية-فيديو--1078926375.html
دبابة روسية تتخفى بشجرة تنفذ ضربات مؤلمة للمقرات الأوكرانية... فيديو
دبابة روسية تتخفى بشجرة تنفذ ضربات مؤلمة للمقرات الأوكرانية... فيديو
نفذت دبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" مناورة ملفتة بعد قيامها بالتقدم إلى الخطوط الأمامية وتخفيها في إحدى الشجيرات، لتنفيذ ضربات دقيقة وقوية استهدفت عدة مقرات... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T15:42+0000
2023-07-10T15:42+0000
2023-07-10T15:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل الدبابة "تي-80 بي في" الروسية أثناء استهدافها معقلا تابعا للقوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة. تعمل دبابات "تي-80 بي في" مباشرة على الخط الأمامي وكذلك من مواقع إطلاق النار المغلقة، وخلف التضاريس وفي الملاجئ، وهذا يسمح لها بالتخفي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).اقرأ أيضا: مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديواقرأ أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة روسية تتخفى بشجرة تنفذ ضربات مؤلمة للمقرات الأوكرانية... فيديو
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نفذت دبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" مناورة ملفتة بعد قيامها بالتقدم إلى الخطوط الأمامية وتخفيها في إحدى الشجيرات، لتنفيذ ضربات دقيقة وقوية استهدفت عدة مقرات أوكرانية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل الدبابة "تي-80 بي في" الروسية أثناء استهدافها معقلا تابعا للقوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
تعمل دبابات "تي-80 بي في" مباشرة على الخط الأمامي
وكذلك من مواقع إطلاق النار المغلقة، وخلف التضاريس وفي الملاجئ، وهذا يسمح لها بالتخفي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).