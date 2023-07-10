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https://sputnikarabic.ae/20230710/دراسة-البحرين-تتصدر-أكثر-دول-العالم-استهلاكا-للسعرات-الحرارية-1078909505.html
دراسة: البحرين تتصدر أكثر دول العالم استهلاكا للسعرات الحرارية
دراسة: البحرين تتصدر أكثر دول العالم استهلاكا للسعرات الحرارية
كشفت دراسة حديثة أن دولة البحرين تتصدر قائمة أكثر الدول في العالم استهلاكا للسعرات الحرارية بمعدل يومي. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T10:57+0000
2023-07-10T10:57+0000
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واحتلت الدولة الخليجية المركز الأول، في منصة المعلومات "OurWorldInData" التابعة لجامعة أكسفورد، بسبب استهلاك الناس فيها أكثر من 4000 سعرة حرارية في اليوم، في المتوسط.وجمع الإحصاء أرقامه بشأن استهلاك السعرات الحرارية حسب البلد، من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).بينما جاءت في المركز الثاني في القائمة، أمريكا، باستهلاك الساكنين فيها 3868 سعرة حرارية يوميا.وجاءت أيرلندا في قائمة الدول الخمس الأولى في استهلاك السعرات الحرارية، إذ نالت المركز الثالث باستهلاكها 3850 سعرة حرارية في اليوم، تليها بلجيكا في المركز الرابع بـ 3824 سعرة حرارية يوميا، وتركيا بـ 3762 سعرة حرارية يوميا.وذيلت جمهورية أفريقيا الوسطى قائمة أكثر الدول استهلاكا للسعرات الحرارية، والتي تشهد حربا أهلية منذ عام 2012، أجبرت حتى الآن 1.1 مليون شخص - أو خمس سكان البلاد - على الفرار من ديارهم.ومن بين 184 دولة شملتها الدراسة، فقد استهلكت 173 دولة أكثر من 2000 سعرة حرارية في اليوم، أو أعلى من المتوسط اليومي الموصى به لكلا الجنسين.ويحذر الباحثون بشكل مستمر، من أن الاستهلاك المفرط يؤدي إلى زيادة السمنة، إذ يعاني، في الوقت الحالي، مليار شخص من السمنة بالمقارنة مع 175 مليونا في سبعينيات القرن الماضي، وتؤجج السمنة مخاطر التعرض لمشكلات صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وحتى مرض ألزهايمر.
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منوعات, البحرين, العالم العربي, الأخبار
منوعات, البحرين, العالم العربي, الأخبار

دراسة: البحرين تتصدر أكثر دول العالم استهلاكا للسعرات الحرارية

10:57 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Edward Peskov / الانتقال إلى بنك الصورالمنامة
المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
المنامة
© Sputnik . Edward Peskov
/
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كشفت دراسة حديثة أن دولة البحرين تتصدر قائمة أكثر الدول في العالم استهلاكا للسعرات الحرارية بمعدل يومي.
واحتلت الدولة الخليجية المركز الأول، في منصة المعلومات "OurWorldInData" التابعة لجامعة أكسفورد، بسبب استهلاك الناس فيها أكثر من 4000 سعرة حرارية في اليوم، في المتوسط.
وجمع الإحصاء أرقامه بشأن استهلاك السعرات الحرارية حسب البلد، من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
بينما جاءت في المركز الثاني في القائمة، أمريكا، باستهلاك الساكنين فيها 3868 سعرة حرارية يوميا.
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وجاءت أيرلندا في قائمة الدول الخمس الأولى في استهلاك السعرات الحرارية، إذ نالت المركز الثالث باستهلاكها 3850 سعرة حرارية في اليوم، تليها بلجيكا في المركز الرابع بـ 3824 سعرة حرارية يوميا، وتركيا بـ 3762 سعرة حرارية يوميا.
وذيلت جمهورية أفريقيا الوسطى قائمة أكثر الدول استهلاكا للسعرات الحرارية، والتي تشهد حربا أهلية منذ عام 2012، أجبرت حتى الآن 1.1 مليون شخص - أو خمس سكان البلاد - على الفرار من ديارهم.
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ومن بين 184 دولة شملتها الدراسة، فقد استهلكت 173 دولة أكثر من 2000 سعرة حرارية في اليوم، أو أعلى من المتوسط اليومي الموصى به لكلا الجنسين.
ويحذر الباحثون بشكل مستمر، من أن الاستهلاك المفرط يؤدي إلى زيادة السمنة، إذ يعاني، في الوقت الحالي، مليار شخص من السمنة بالمقارنة مع 175 مليونا في سبعينيات القرن الماضي، وتؤجج السمنة مخاطر التعرض لمشكلات صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وحتى مرض ألزهايمر.
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