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https://sputnikarabic.ae/20230710/دول-العالم-تبدأ-إعادة-احتياطياتها-الخارجية-من-الذهب-على-خلفية-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1078906319.html
دول العالم تبدأ إعادة احتياطياتها الخارجية من الذهب على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا
دول العالم تبدأ إعادة احتياطياتها الخارجية من الذهب على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا
كشف تقرير غربي عن ظهور نشاط متزايد لعمليات إعادة الاحتياطات الذهبية إلى أوطانها، وذلك على خلفية العقوبات التي تم فرضها على روسيا وقيام الدول الغربية بتجميد... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T09:42+0000
2023-07-10T09:42+0000
العالم
اقتصاد
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وأظهرت دراسة إدارة الأصول السيادية العالمية Invesco أن ما يقرب من 60% من المصارف المركزية وصناديق الثروة السيادية تعتبر الذهب أكثر جاذبية في الظروف الجديدة، ونحو 68% (مقارنة بـ 50% في عام 2020) من الدول تحتفظ باحتياطياتها.يشير التقرير الصادر إلى أن السبب الرئيسي لهذا النشاط المتصاعد هي المخاوف الجيوسياسية إلى جانب الفرص في الأسواق الناشئة، حيث تدفع بعض الدول إلى التخلص التدريجي من الدولار.ولفت التقرير إلى أن نمو ديون الحكومة الأمريكية نحو 7%، يعتبر عاملا سلبيا لعملة الدولار بالرغم من عدم وجود بديل آخر للعملة الاحتياطية العالمية، مضيفًا أن إمكانيات عملة اليوان تتراوح بنسبة 18% (مقارنة بـ 29% العام الماضي).وخلص التقرير إلى أن ما يقرب من 80% من المستطلعين وصفوا التوترات الجيوسياسية بأنها الخطر الأكبر في العقد المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230705/الاحتياطي-الفيدرالي-يتوقع-حدوث-ركود-في-الاقتصاد-الأمريكي-نهاية-عام-2023-1078771179.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

دول العالم تبدأ إعادة احتياطياتها الخارجية من الذهب على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا

09:42 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Oleg Lastochkin
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كشف تقرير غربي عن ظهور نشاط متزايد لعمليات إعادة الاحتياطات الذهبية إلى أوطانها، وذلك على خلفية العقوبات التي تم فرضها على روسيا وقيام الدول الغربية بتجميد احتياطات موسكو من الذهب والنقد الأجنبي البالغة نحو 640 مليار دولار.
وأظهرت دراسة إدارة الأصول السيادية العالمية Invesco أن ما يقرب من 60% من المصارف المركزية وصناديق الثروة السيادية تعتبر الذهب أكثر جاذبية في الظروف الجديدة، ونحو 68% (مقارنة بـ 50% في عام 2020) من الدول تحتفظ باحتياطياتها.
يشير التقرير الصادر إلى أن السبب الرئيسي لهذا النشاط المتصاعد هي المخاوف الجيوسياسية إلى جانب الفرص في الأسواق الناشئة، حيث تدفع بعض الدول إلى التخلص التدريجي من الدولار.
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ولفت التقرير إلى أن نمو ديون الحكومة الأمريكية نحو 7%، يعتبر عاملا سلبيا لعملة الدولار بالرغم من عدم وجود بديل آخر للعملة الاحتياطية العالمية، مضيفًا أن إمكانيات عملة اليوان تتراوح بنسبة 18% (مقارنة بـ 29% العام الماضي).
وخلص التقرير إلى أن ما يقرب من 80% من المستطلعين وصفوا التوترات الجيوسياسية بأنها الخطر الأكبر في العقد المقبل.
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