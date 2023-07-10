https://sputnikarabic.ae/20230710/رئيسي-يحث-على-توسيع-علاقات-إيران-مع-الفلبين-وليبيا-وبنغلاديش-والهند-1078899750.html
رئيسي يحث على توسيع علاقات إيران مع الفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند
رئيسي يحث على توسيع علاقات إيران مع الفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند
دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تعزيز العلاقات مع الفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T06:36+0000
2023-07-10T06:36+0000
2023-07-10T06:36+0000
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إبراهيم رئيسي
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جاء ذلك خلال تقديم سفراء جدد من الدول الأربع أوراق اعتمادهم إلى رئيسي في طهران، يوم أمس الأحد، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.وفي إشارة إلى الإمكانات المتبادلة القائمة بين إيران والدول الأربع، أكد الرئيس الإيراني على ضرورة بذل جهود جادة لتفعيل هذه الإمكانات لتعزيز مستوى العلاقات في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالتبادلات الاقتصادية والتجارية.كما تمنى رئيسي للسفراء التوفيق في أداء مهامهم خلال فترة إقامتهم في إيران.وأكد السفراء من جانبهم جديتهم في متابعة أهداف بعثاتهم وتوسيع العلاقات الثنائية بين دولهم وإيران.سبدأ الرئيس الإيراني، غدا الثلاثاء، جولة أفريقية تشمل أوغندا وزيمبابوي وكينيا، هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما، وذلك بعد أقل من شهر على زيارته ثلاث دول في أمريكا اللاتينية، هي فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، تلبيةً لدعوة رسمية من نظرائه في هذه الدول.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الأولى-منذ-11-عاما-الرئيس-الإيراني-يبدأ-الثلاثاء-جولة-أفريقية-تشمل-3-دول-1078866436.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي
رئيسي يحث على توسيع علاقات إيران مع الفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند
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دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تعزيز العلاقات مع الفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة.
جاء ذلك خلال تقديم سفراء جدد من الدول الأربع أوراق اعتمادهم إلى رئيسي في طهران، يوم أمس الأحد، وفق وكالة
"إرنا" الرسمية.
وفي إشارة إلى الإمكانات المتبادلة القائمة بين إيران والدول الأربع، أكد الرئيس الإيراني على ضرورة بذل جهود جادة لتفعيل هذه الإمكانات لتعزيز مستوى العلاقات في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالتبادلات الاقتصادية والتجارية.
كما تمنى رئيسي للسفراء التوفيق في أداء مهامهم خلال فترة إقامتهم في إيران.
وأكد السفراء من جانبهم جديتهم في متابعة أهداف بعثاتهم وتوسيع العلاقات الثنائية بين دولهم وإيران.
سبدأ الرئيس الإيراني
، غدا الثلاثاء، جولة أفريقية تشمل أوغندا وزيمبابوي وكينيا، هي الأولى من نوعها منذ 11 عاما، وذلك بعد أقل من شهر على زيارته ثلاث دول في أمريكا اللاتينية، هي فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، تلبيةً لدعوة رسمية من نظرائه في هذه الدول.