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https://sputnikarabic.ae/20230710/رصد-ظاهرة-ساحرة-ونادرة-جدا-في-سحب-السماء-فيديو--1078917851.html
رصد ظاهرة ساحرة ونادرة جدا في سحب السماء... فيديو
رصد ظاهرة ساحرة ونادرة جدا في سحب السماء... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لظاهرة جوية وضوئية نادرة جدا يطلق عليها "ظاهرة تقزح السحب". 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T13:18+0000
2023-07-10T13:18+0000
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وتلاحظ هذه الظاهرة في السحب الركامية والسمحاق الركامي والسحب العدسية والسحب الجليدية، وتظهر أحياناً على شكل مجموعات موازية لحافة السحاب، وتمت رؤية السحب القزحية على سحب الستراتوسفير القطبية النادرة والتي يطلق عليها أيضاً السحب الصدفية.السحب القزحيةالسحب القزحية هي عبارة عن ظاهرة بصرية ملونة تحدث على السحب، وعادة ما تظهر بجانب الشمس أو القمر وتشبه تلك الألوان التي تظهر على فقاعات الصابون أو قطرات الزيت فوق الماء، وهي نوع من الظواهر الجوية الضوئية.وتتكون ظاهرة السحب القزحية عندما تتسبب قطرات الماء أو بلورات الثلج بتشتيت الضوء، فبلورات الثلج الكبيرة لا تنتج هذه التقزحات ولكن قد تحدث هالة ضوئية وهي ظاهرة مختلفة ، حسب موقع "ويكيبيديا".وتحدث التقزحات بسبب قطرات الماء موحدة الشكل والتي تجعل الضوء ينحرف نحو 10 درجات عن الشمس، ومع أول آثار التداخل (أبعد من 10 درجات عن الشمس)، يمكنها أن تتوسع حتى 40 درجة عن الشمس.
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رصد ظاهرة ساحرة ونادرة جدا في سحب السماء... فيديو

13:18 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Alexandr Piragis /  / الانتقال إلى بنك الصورسائحون يصورون حركة الغيوم
سائحون يصورون حركة الغيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Alexandr Piragis /
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لظاهرة جوية وضوئية نادرة جدا يطلق عليها "ظاهرة تقزح السحب".
وتلاحظ هذه الظاهرة في السحب الركامية والسمحاق الركامي والسحب العدسية والسحب الجليدية، وتظهر أحياناً على شكل مجموعات موازية لحافة السحاب، وتمت رؤية السحب القزحية على سحب الستراتوسفير القطبية النادرة والتي يطلق عليها أيضاً السحب الصدفية.

السحب القزحية

السحب القزحية هي عبارة عن ظاهرة بصرية ملونة تحدث على السحب، وعادة ما تظهر بجانب الشمس أو القمر وتشبه تلك الألوان التي تظهر على فقاعات الصابون أو قطرات الزيت فوق الماء، وهي نوع من الظواهر الجوية الضوئية.
وتتكون ظاهرة السحب القزحية عندما تتسبب قطرات الماء أو بلورات الثلج بتشتيت الضوء، فبلورات الثلج الكبيرة لا تنتج هذه التقزحات ولكن قد تحدث هالة ضوئية وهي ظاهرة مختلفة ، حسب موقع "ويكيبيديا".
وتحدث التقزحات بسبب قطرات الماء موحدة الشكل والتي تجعل الضوء ينحرف نحو 10 درجات عن الشمس، ومع أول آثار التداخل (أبعد من 10 درجات عن الشمس)، يمكنها أن تتوسع حتى 40 درجة عن الشمس.
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