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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/روستيخ-تعلن-إنتاج-كميات-ضخمة-من-صواريخ-كينجال-1078910178.html
"روستيخ" تعلن إنتاج كميات ضخمة من صواريخ "كينجال"
"روستيخ" تعلن إنتاج كميات ضخمة من صواريخ "كينجال"
أكد النائب الأول لمدير شركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف، اليوم الاثنين، تصنيع كميات ضخمة من صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبالكميات... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T10:52+0000
2023-07-10T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أرتياكوف: "نحن نقوم بإنتاج صواريخ كينجال بكميات كبيرة، حيث اعتادت روسيا على إنتاج حد معين من أجل زيادة تطوير عمليات البحث والدراسة، مضيفا أن الإنتاج قد دخل اليوم في سلسلة متواصلة وثابتة.ولفت أرتياكوف إلى أن كل طلبات وزارة الدفاع الروسية يتم الإيفاء بها في الوقت المحدد وبالقدر الذي يحتاجونه.وبحسب أرتياكوف، فإن تصريحات كييف الدعائية حول التصدي المزعوم لصواريخ كينجال غير دقيقة وصحيفة، مضيفا أنه من المستحيل اعتراض هذه الصواريخ. وخلص مدير شركة "روستيخ" الروسية إلى أن روسيا لا تواجه فقط حربا هجينة، بل أيضًا حرب دعائية تدور ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230705/الدفاع-الأوكرانية-الجانب-الصيني-لم-يصدق-أقوالنا-حول-قدرة-باتريوت-على-تدمير-كينجال-1078752206.html
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روسيا

"روستيخ" تعلن إنتاج كميات ضخمة من صواريخ "كينجال"

10:52 GMT 10.07.2023
© وزارة الدفاع الروسية /  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© وزارة الدفاع الروسية /
/
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أكد النائب الأول لمدير شركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف، اليوم الاثنين، تصنيع كميات ضخمة من صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبالكميات المطلوبة من قبل وزارة الدفاع الروسية.
وقال أرتياكوف: "نحن نقوم بإنتاج صواريخ كينجال بكميات كبيرة، حيث اعتادت روسيا على إنتاج حد معين من أجل زيادة تطوير عمليات البحث والدراسة، مضيفا أن الإنتاج قد دخل اليوم في سلسلة متواصلة وثابتة.
ولفت أرتياكوف إلى أن كل طلبات وزارة الدفاع الروسية يتم الإيفاء بها في الوقت المحدد وبالقدر الذي يحتاجونه.
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وبحسب أرتياكوف، فإن تصريحات كييف الدعائية حول التصدي المزعوم لصواريخ كينجال غير دقيقة وصحيفة، مضيفا أنه من المستحيل اعتراض هذه الصواريخ.
وخلص مدير شركة "روستيخ" الروسية إلى أن روسيا لا تواجه فقط حربا هجينة، بل أيضًا حرب دعائية تدور ضد روسيا.
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