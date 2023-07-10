https://sputnikarabic.ae/20230710/روستيخ-تعلن-إنتاج-كميات-ضخمة-من-صواريخ-كينجال-1078910178.html
"روستيخ" تعلن إنتاج كميات ضخمة من صواريخ "كينجال"
"روستيخ" تعلن إنتاج كميات ضخمة من صواريخ "كينجال"
أكد النائب الأول لمدير شركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف، اليوم الاثنين، تصنيع كميات ضخمة من صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبالكميات... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T10:52+0000
2023-07-10T10:52+0000
2023-07-10T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أرتياكوف: "نحن نقوم بإنتاج صواريخ كينجال بكميات كبيرة، حيث اعتادت روسيا على إنتاج حد معين من أجل زيادة تطوير عمليات البحث والدراسة، مضيفا أن الإنتاج قد دخل اليوم في سلسلة متواصلة وثابتة.ولفت أرتياكوف إلى أن كل طلبات وزارة الدفاع الروسية يتم الإيفاء بها في الوقت المحدد وبالقدر الذي يحتاجونه.وبحسب أرتياكوف، فإن تصريحات كييف الدعائية حول التصدي المزعوم لصواريخ كينجال غير دقيقة وصحيفة، مضيفا أنه من المستحيل اعتراض هذه الصواريخ. وخلص مدير شركة "روستيخ" الروسية إلى أن روسيا لا تواجه فقط حربا هجينة، بل أيضًا حرب دعائية تدور ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230705/الدفاع-الأوكرانية-الجانب-الصيني-لم-يصدق-أقوالنا-حول-قدرة-باتريوت-على-تدمير-كينجال-1078752206.html
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روسيا
"روستيخ" تعلن إنتاج كميات ضخمة من صواريخ "كينجال"
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أكد النائب الأول لمدير شركة "روستيخ" الروسية، فلاديمير أرتياكوف، اليوم الاثنين، تصنيع كميات ضخمة من صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبالكميات المطلوبة من قبل وزارة الدفاع الروسية.
وقال أرتياكوف: "نحن نقوم بإنتاج صواريخ كينجال بكميات كبيرة، حيث اعتادت روسيا على إنتاج حد معين من أجل زيادة تطوير عمليات البحث والدراسة، مضيفا أن الإنتاج قد دخل اليوم في سلسلة متواصلة وثابتة.
ولفت أرتياكوف إلى أن كل طلبات وزارة الدفاع الروسية يتم الإيفاء بها في الوقت المحدد وبالقدر الذي يحتاجونه.
وبحسب أرتياكوف، فإن تصريحات كييف الدعائية حول التصدي المزعوم لصواريخ كينجال غير دقيقة وصحيفة، مضيفا أنه من المستحيل اعتراض هذه الصواريخ.
وخلص مدير شركة "روستيخ" الروسية إلى أن روسيا لا تواجه فقط حربا هجينة، بل أيضًا حرب دعائية تدور ضد روسيا.