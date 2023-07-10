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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/روسيا-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-أصبحت-مستحيلة-في-الوقت-الراهن-1078904682.html
روسيا: المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة في الوقت الراهن
روسيا: المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة في الوقت الراهن
صرح رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا أصبحت في... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T08:57+0000
2023-07-10T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غافريلوف خلال حديث خاص لقناة "روسيا 24"، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: "في الوقت الراهن المفاوضات ببساطة، أصبحت مستحيلة".وأضاف الدبلوماسي الروسي، قائلًا: "إذا أراد الأمريكيون ذلك، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

روسيا: المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة في الوقت الراهن

08:57 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرح رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا أصبحت في الوقت الراهن مستحيلة.
وقال غافريلوف خلال حديث خاص لقناة "روسيا 24"، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: "في الوقت الراهن المفاوضات ببساطة، أصبحت مستحيلة".
وأضاف الدبلوماسي الروسي، قائلًا: "إذا أراد الأمريكيون ذلك، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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