https://sputnikarabic.ae/20230710/روسيا-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-أصبحت-مستحيلة-في-الوقت-الراهن-1078904682.html
روسيا: المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة في الوقت الراهن
روسيا: المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة في الوقت الراهن
صرح رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا أصبحت في... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T08:57+0000
2023-07-10T08:57+0000
2023-07-10T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غافريلوف خلال حديث خاص لقناة "روسيا 24"، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: "في الوقت الراهن المفاوضات ببساطة، أصبحت مستحيلة".وأضاف الدبلوماسي الروسي، قائلًا: "إذا أراد الأمريكيون ذلك، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا: المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة في الوقت الراهن
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صرح رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الاثنين، بأن المفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا أصبحت في الوقت الراهن مستحيلة.
وقال غافريلوف خلال حديث خاص لقناة "روسيا 24"، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: "في الوقت الراهن المفاوضات ببساطة، أصبحت مستحيلة".
وأضاف الدبلوماسي الروسي، قائلًا: "إذا أراد الأمريكيون ذلك، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.