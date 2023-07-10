عربي
https://sputnikarabic.ae/20230710/زلزال-بقوة-64-ريختر-يضرب-قرب-سواحل-أنتيغوا-وبربودا-1078934204.html
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قرب سواحل أنتيغوا وبربودا
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قرب سواحل أنتيغوا وبربودا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T22:12+0000
2023-07-10T22:12+0000
زلزال
العالم
أنتيغوا وبربودا في الكاريبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
وقع الزلزال في الساعة 20:28 (23.28 بتوقيت موسكو)، على بعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينغتون على جزيرة بربودا التي يقطنها 1.3 ألف نسمة.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي معلومات حول الضحايا والخسائر المادية حتى اللحظة.
https://sputnikarabic.ae/20230708/زلزال-بقوة-56-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-الساحل-الشرقي-لتايوان-1078872356.html
أنتيغوا وبربودا في الكاريبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زلزال, العالم, أنتيغوا وبربودا في الكاريبي
زلزال, العالم, أنتيغوا وبربودا في الكاريبي

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قرب سواحل أنتيغوا وبربودا

22:12 GMT 10.07.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا.
وقع الزلزال في الساعة 20:28 (23.28 بتوقيت موسكو)، على بعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينغتون على جزيرة بربودا التي يقطنها 1.3 ألف نسمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
صورة أرشيفية.. يُظهر منظر جوي جسر كاوليا المنهار في مقاطعة هوالين بشرق تايوان في 19 سبتمبر 2022، في أعقاب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في 18 سبتمبر. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب الساحل الشرقي لتايوان
8 يوليو, 22:49 GMT
ولم ترد أي معلومات حول الضحايا والخسائر المادية حتى اللحظة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала