https://sputnikarabic.ae/20230710/زلزال-بقوة-64-ريختر-يضرب-قرب-سواحل-أنتيغوا-وبربودا-1078934204.html
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قرب سواحل أنتيغوا وبربودا
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قرب سواحل أنتيغوا وبربودا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T22:12+0000
2023-07-10T22:12+0000
2023-07-10T22:12+0000
زلزال
العالم
أنتيغوا وبربودا في الكاريبي
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وقع الزلزال في الساعة 20:28 (23.28 بتوقيت موسكو)، على بعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينغتون على جزيرة بربودا التي يقطنها 1.3 ألف نسمة.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أي معلومات حول الضحايا والخسائر المادية حتى اللحظة.
https://sputnikarabic.ae/20230708/زلزال-بقوة-56-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-الساحل-الشرقي-لتايوان-1078872356.html
أنتيغوا وبربودا في الكاريبي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, العالم, أنتيغوا وبربودا في الكاريبي
زلزال, العالم, أنتيغوا وبربودا في الكاريبي
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب قرب سواحل أنتيغوا وبربودا
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا.
وقع الزلزال في الساعة 20:28 (23.28 بتوقيت موسكو)، على بعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينغتون على جزيرة بربودا التي يقطنها 1.3 ألف نسمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات
.
ولم ترد أي معلومات حول الضحايا والخسائر المادية حتى اللحظة.