https://sputnikarabic.ae/20230710/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تهدد-واشنطن-بعد-اقتحام-طائرة-تجسس-أمريكية-أجواء-بيونغ-يانغ-1078927133.html

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد واشنطن بعد اقتحام طائرة تجسس أمريكية أجواء بيونغ يانغ

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد واشنطن بعد اقتحام طائرة تجسس أمريكية أجواء بيونغ يانغ

أعلنت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن قيام طائرة استطلاع أمريكية، باقتحام أجواء بيونغ يانغ مرة أخرى، اليوم الاثنين. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T15:52+0000

2023-07-10T15:52+0000

2023-07-10T15:52+0000

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وحذرت في بيان لها أن "حادثا مروعا" سيحدث "حتما"، إذا حلقت طائرات التجسس الأمريكية في المجال الجوي لكوريا الشمالية شرق شبه الجزيرة.وأشارت كيم يو جونغ إلى أن "طائرة تجسس أمريكية اخترقت المجال الجوي الشرقي لكوريا الشمالية مرتين في حوالي الساعة 5 صباحا و8:50 صباحا على التوالي في نفس اليوم".وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن "القوات الجوية الكورية الشمالية "سارعت" للرد وأجبرت الطائرات الأمريكية بنجاح على "التراجع" في أول اقتحام لها لأجواء بيونغ يانغ، لكنها "غزت مجددا المجال الجوي لخط ترسيم الحدود البحرية على بعد 400 كيلومتر شرق كوسونغ، مقاطعة كانغ وون، في حوالي الساعة 8:50 صباحا، وقاموا باستفزاز عسكري صارم، من خلال القيام بأشياء مثل أنشطة الاستطلاع الجوي".وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن أمريكا "منخرطة في استفزاز عسكري خطير من خلال إجراء استطلاعات جوية".وتابعت كيم يو جونغ، أن "كوريا الشمالية لن تستجيب بشكل مباشر لأنشطة الاستطلاع الأمريكية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، لكنها حذرت من أنها ستتخذ "إجراءات حاسمة" إذا عبر الجيش الأمريكي مرة أخرى خط ترسيم الحدود العسكري البحري".وختمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بيانها قائلة: وكانت كوريا الشمالية اتهمت، اليوم الاثنين، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوي مؤخرا، وحذرت من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، إن "طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات "استفزازية"، مثل RC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقي والبحر الأصفر من 2 يوليو/ تموز الجاري إلى الأحد".

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