https://sputnikarabic.ae/20230710/غينيا-تناقش-مع-روسيا-إمكانية-تحديث-معداتها-العسكرية-القديمة-1078899127.html
غينيا تناقش مع روسيا إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة
غينيا تناقش مع روسيا إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة
صرح سفير غينيا لدى روسيا، نيانكوي أبا، اليوم الاثنين، بأن سلطات بلاده تبحث مع موسكو إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة إبان الحقبة السوفييتية والروسية، بما... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T05:38+0000
2023-07-10T05:38+0000
2023-07-10T05:38+0000
روسيا
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وقال نيانكوي آبا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "معظم المعدات العسكرية في غينيا سوفييتية أو روسية الصنع، العديد منها فعليا عفا عليها الزمن. ندرس كيف يمكن لروسيا أن تساعدنا في إعادة تشغيلها".وأضاف آبا: "لدينا مقاتلات "ميغ" في غينيا وناقشنا مع روسيا استعادة أدائها والعمل على تحديثها".وتواصل روسيا تقديم المساعدة الشاملة لغينيا، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وإعداد الموظفين الوطنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
غينيا تناقش مع روسيا إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة
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صرح سفير غينيا لدى روسيا، نيانكوي أبا، اليوم الاثنين، بأن سلطات بلاده تبحث مع موسكو إمكانية تحديث معداتها العسكرية القديمة إبان الحقبة السوفييتية والروسية، بما في ذلك طائرات "ميغ".
وقال نيانكوي آبا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "معظم المعدات العسكرية في غينيا سوفييتية أو روسية الصنع، العديد منها فعليا عفا عليها الزمن. ندرس كيف يمكن لروسيا أن تساعدنا في إعادة تشغيلها".
وأضاف آبا: "لدينا مقاتلات "ميغ" في غينيا وناقشنا مع روسيا استعادة أدائها والعمل على تحديثها".
وتواصل روسيا تقديم المساعدة الشاملة لغينيا، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وإعداد الموظفين الوطنيين.