https://sputnikarabic.ae/20230710/قطر-للطاقة-تعلن-عن-بيع-المكثفات-لمجموعة-إينوك-الإماراتية-لمدة-10-سنوات-1078906161.html
"قطر للطاقة" تعلن عن بيع المكثفات لمجموعة "إينوك" الإماراتية لمدة 10 سنوات
"قطر للطاقة" تعلن عن بيع المكثفات لمجموعة "إينوك" الإماراتية لمدة 10 سنوات
وقّعت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، اتفاقية لبيع المكثفات لمجموعة "إينوك" الإماراتية، الرائدة في مجال النفط والغاز، لمدة 10 سنوات. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T09:48+0000
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وتنص الاتفاقية على تزويد "إينوك" بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات، ابتداء من شهر يوليو/ تموز الجاري.كما تسمح شروط الاتفاقية للأطراف، بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، إذ من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر، بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.وتعليقا على الاتفاقية، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، المهندس سعد بن شريدة الكعبي: "سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008"، وفقا لبيان رسمي من شركة "قطر للطاقة".وتابع: وأضاف أنه "انطلاقا من دور "إينوك" كشركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة، فإن مجموعة "إينوك" تدرك الدور الهام الذي تضطلع فيه، وتسهم من خلاله بالنجاحات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230108/قطر-للطاقة-تتعاقد-مع-شيفرون-فيليبس-لإنشاء-مجمع-بتروكيماويات-بقيمة-6-مليارات-دولار-1072047719.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, أخبار العالم الآن
"قطر للطاقة" تعلن عن بيع المكثفات لمجموعة "إينوك" الإماراتية لمدة 10 سنوات
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وقّعت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، اتفاقية لبيع المكثفات لمجموعة "إينوك" الإماراتية، الرائدة في مجال النفط والغاز، لمدة 10 سنوات.
وتنص الاتفاقية على تزويد "إينوك" بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات، ابتداء من شهر يوليو/ تموز الجاري.
كما تسمح شروط الاتفاقية للأطراف، بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، إذ من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر
، بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.
وتعليقا على الاتفاقية، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة
"، المهندس سعد بن شريدة الكعبي: "سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008"، وفقا لبيان رسمي من شركة "قطر للطاقة".
"نتطلع إلى البناء على علاقة العمل التاريخية هذه وعلى الثقة في صادرات دولة قطر من المكثفات التي تساهم في تعزيز النمو والتنمية التي يطمح إليها شركاؤنا".
وأضاف أنه "انطلاقا من دور "إينوك" كشركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة، فإن مجموعة "إينوك" تدرك الدور الهام الذي تضطلع فيه، وتسهم من خلاله بالنجاحات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم".