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لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو... فيديو
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لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو... فيديو
لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو... فيديو
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، اليوم... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T10:44+0000
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لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، ال يوم الاثنين 10 يوليو/ تموز.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو... فيديو

10:44 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 10.07.2023)
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يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، اليوم الاثنين 10 يوليو/ تموز.
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