https://sputnikarabic.ae/20230710/لافروف-يجتمع-مع-وزراء-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-في-موسكو-فيديو---1078910068.html
لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو... فيديو
لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو... فيديو
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، اليوم... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T10:44+0000
2023-07-10T10:44+0000
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لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، ال يوم الاثنين 10 يوليو/ تموز.
2023-07-10T10:44+0000
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لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو... فيديو
10:44 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في موسكو، اليوم الاثنين 10 يوليو/ تموز.