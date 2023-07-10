https://sputnikarabic.ae/20230710/لافروف-يجتمع-مع-وزراء-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-في-موسكو--1078904962.html
لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو
لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا وزاريا للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة الروسية موسكو. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T09:25+0000
2023-07-10T09:25+0000
2023-07-10T09:26+0000
روسيا
العالم العربي
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ويهدف الاجتماع الوزاري السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.وأشار البديوي إلى أن الاجتماع سيغطي العديد من الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي، بحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.
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روسيا, العالم العربي
لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو
09:25 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا وزاريا للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة الروسية موسكو.
ويهدف الاجتماع الوزاري السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، في وقت سابق، عن عقد الاجتماع الوزاري السادس مع دول مجلس التعاون الخليجي في روسيا.
"خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى".
جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وأشار البديوي إلى أن الاجتماع سيغطي العديد من الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي، بحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
.
"العلاقات الخليجية الروسية متميزة، ومنذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011م، واستمرارها إلى اليوم، إنما هو دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدمًا لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات".
جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.
وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.