https://sputnikarabic.ae/20230710/لبنان-يرد-على-الطلب-الإسرائيلي-بإزالة-خيمة--لـ-حزب-الله-على-الحدود-1078912345.html
لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله" على الحدود
لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله" على الحدود
رد لبنان، اليوم الاثنين، على طلب إسرائيلي بإزالة خيمة نصبها "حزب الله" في المنطقة الحدودية بين البلدين. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T12:03+0000
2023-07-10T12:03+0000
2023-07-10T12:03+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو، بحضور وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب.وقال بو حبيب عقب الاجتماع في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام:" تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة".ومضى بقوله: "كان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود".والشهر الماضي، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "حزب الله" اجتاح أراضي إسرائيل السيادية في قطاع جبل دوف (مزارع شبعا)، وأقام موقعا عسكريا مسلحا (خيمتين تم إزالة إحداهما لاحقا) هناك. وتم وضع مولدات كهربائية هناك لتمكين مقاتلي التنظيم من البقاء".ووقتها، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن مقاتلين من "قوة الرضوان"، وحدة النخبة في "حزب الله"، كانوا في الخيمتين بضعا من الوقت.والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.ووقتها، قال "حزب الله" في بيان إن إسرائيل أنشأت "سياجا شائكا وقامت ببناء جدار إسمنتي حول كامل القرية"، مما أدى إلى "فصلها عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية وفرضت عليها سلطتها".واعتبر الحزب اللبناني أن الإجراءات الإسرائيلية "احتلال كامل للقسم اللبناني من الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع"، داعيا "الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها والشعب اللبناني إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال".وكانت الخارجية اللبنانية قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي، "الأطراف الدولية الفاعلة" إلى الضغط على إسرائيل للعودة عن قرار منع دخول اللبنانيين إلى القرية، متهمة تل أبيب بـ"محاولة ضم القرية، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن 1701، مما يخلق واقعا جديدا على الأرض".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: "تم فتح قرية الغجر أمام الإسرائيليين لزيارتها في سبتمبر 2022 - بعد 22 عامًا من إغلاقها".وفي عام 2000، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أعلنت الأمم المتحدة أن الحدود الدولية بين البلدين تجتاز القرية العربية التي يعيش نصف سكانها في لبنان ونصفهم الآخر داخل الأراضي (السورية) التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
https://sputnikarabic.ae/20230709/إسرائيل-توجه-رسالة-تهديد-جديدة-إلى-حزب-الله-اللبناني-بشأن-الخيام-المقامة-على-الحدود-1078890041.html
https://sputnikarabic.ae/20230709/نواب-لبنانيون-ينظمون-وقفة-احتجاجية-تنديدا-بضم-إسرائيل-قرية-الغجر-إلى-الأراضي-المحتلة-1078887676.html
https://sputnikarabic.ae/20230708/الاستخبارات-الإسرائيلية-تحذر-من-اندلاع-مواجهة-شاملة-مع-حزب-الله-1078858702.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله" على الحدود
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رد لبنان، اليوم الاثنين، على طلب إسرائيلي بإزالة خيمة نصبها "حزب الله" في المنطقة الحدودية بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو، بحضور وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب.
وقال بو حبيب عقب الاجتماع في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام:" تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة".
ومضى بقوله: "كان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود".
والشهر الماضي، قالت قناة
"كان" الإسرائيلية الرسمية، إن "حزب الله" اجتاح أراضي إسرائيل السيادية في قطاع جبل دوف (مزارع شبعا)، وأقام موقعا عسكريا مسلحا (خيمتين تم إزالة إحداهما لاحقا) هناك. وتم وضع مولدات كهربائية هناك لتمكين مقاتلي التنظيم من البقاء".
ووقتها، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن مقاتلين من "قوة الرضوان"، وحدة النخبة في "حزب الله"، كانوا في الخيمتين بضعا من الوقت.
والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر
الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
ووقتها، قال "حزب الله" في بيان إن إسرائيل أنشأت "سياجا شائكا وقامت ببناء جدار إسمنتي حول كامل القرية"، مما أدى إلى "فصلها عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية وفرضت عليها سلطتها".
واعتبر الحزب اللبناني أن الإجراءات الإسرائيلية "احتلال كامل للقسم اللبناني من الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع"، داعيا "الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها والشعب اللبناني إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال".
وكانت الخارجية اللبنانية قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي، "الأطراف الدولية الفاعلة" إلى الضغط على إسرائيل للعودة عن قرار منع دخول اللبنانيين إلى القرية، متهمة تل أبيب بـ"محاولة ضم القرية، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن 1701، مما يخلق واقعا جديدا على الأرض".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: "تم فتح قرية الغجر أمام الإسرائيليين لزيارتها في سبتمبر 2022 - بعد 22 عامًا من إغلاقها".
وفي عام 2000، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أعلنت الأمم المتحدة أن الحدود الدولية بين البلدين تجتاز القرية العربية التي يعيش نصف سكانها في لبنان ونصفهم الآخر داخل الأراضي (السورية) التي احتلتها إسرائيل عام 1967.