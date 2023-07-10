https://sputnikarabic.ae/20230710/مدينة-الأشباح-والطريق-المنسي-أماكن-غامضة-في-الإمارات-1078906780.html

مدينة الأشباح والطريق المنسي... أماكن غامضة في الإمارات

مدينة الأشباح والطريق المنسي... أماكن غامضة في الإمارات

الصحارى حقًا غامضة ومذهلة، بالنسبة للكثيرين أصبحت مصدرًا للمغامرة. تصادفون بعضًا منها في صحراء دبي الإمارتية. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

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من أسرار الصحراء في الإمارات العربية المتحدة -- قرية الصيد المهجورة، جزيرة الحمراء. تقول الأسطورة إن ثلاث قبائل محلية عاشت فيها، وغادرت المدينة في ظروف غامضة لأسباب غير معروفة.يُقال إنك إذا بقيت بين عشية وضحاها في المدينة، فهناك فرصة جيدة لمقابلة الجن، الذين هم سكانها الحاليون. يرفض العديد من السكان المحليين في محيط المدينة زيارتها حتى في وضح النهار، خوفًا من القوى الخارقة التي أصبحت المدينة الآن موطنًا لها. إذا كنت تخطط لزيارة هذا المكان، فتأكد من التقاط الكثير من الصور. قد يكون هناك زوجان من الجن في الإطار يلوحان بأيديهم نحوك!في المنطقة الصحراوية جنوب مدينة المدام في الإمارات، يمكنك أن تجد مجمعًا صغيرًا ومهجورًا من المنازل ومسجدًا، يسميه السكان المحليون مدينة المدام القديمة و"مدينة الأشباح".تقع مدينة الأشباح على بعد 60 كم من مدينة دبي و 50 كم من الشارقة. هجر السكان هذا المكان، تاركينها للصحراء تمزقها، والتي سرعان ما حولت هذه البلدة إلى فيلم سريالي تم إعداده لأفلام تاركوفسكي. على بعد بضعة كيلومترات جنوب غرب بلدة المدام الصغيرة، كان هذا المكان في السابق موطنًا لأهالي قبيلة الكتبي، إحدى الشعوب الأصلية في محيط المدام. ولسبب ما، ترك السكان منازلهم منذ حوالي عشر سنوات.وذهبت الأساطير المحلية تقول إن أرواح الجن الشريرة أجبرت الناس على المغادرة.لا يزال الكثير من الناس يعتقدون أن شيئًا خارقًا حدث في المدام. لكن في الواقع، سبب كل شيء هو رمال الصحراء القاسية. لم يأخذ مهندسو القرية في الاعتبار أنها تقع مباشرة في مسار الكثبان الرملية المهاجرة. مهما حاول السكان الجدد مقاومة الرمال، كانت منازلهم تغفو بشكل مطرد. كانت الرمال في كل مكان، لذلك كان من المستحيل البقاء والعيش في القرية بغض النظر عن الجودة العالية للبناء التي تم حفظها في بشكل جيد.اليوم، هي أصبحت مدينة الأشباح - المدام، منطقة شهيرة في دبي تجذب السياح ومدوني شبكات التواصل الاجتماعي.وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك"بعضًا من الأماكن الغامضة في الإمارات.

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