مدينة الأشباح والطريق المنسي... أماكن غامضة في الإمارات
الصحارى حقًا غامضة ومذهلة، بالنسبة للكثيرين أصبحت مصدرًا للمغامرة. تصادفون بعضًا منها في صحراء دبي الإمارتية.
من أسرار الصحراء في الإمارات العربية المتحدة -- قرية الصيد المهجورة، جزيرة الحمراء. تقول الأسطورة إن ثلاث قبائل محلية عاشت فيها، وغادرت المدينة في ظروف غامضة لأسباب غير معروفة.
يُقال إنك إذا بقيت بين عشية وضحاها في المدينة، فهناك فرصة جيدة لمقابلة الجن، الذين هم سكانها الحاليون. يرفض العديد من السكان المحليين في محيط المدينة زيارتها حتى في وضح النهار، خوفًا من القوى الخارقة التي أصبحت المدينة الآن موطنًا لها.
إذا كنت تخطط لزيارة هذا المكان، فتأكد من التقاط الكثير من الصور. قد يكون هناك زوجان من الجن في الإطار يلوحان بأيديهم نحوك!
في المنطقة الصحراوية جنوب مدينة المدام في الإمارات، يمكنك أن تجد مجمعًا صغيرًا ومهجورًا من المنازل ومسجدًا، يسميه السكان المحليون مدينة المدام القديمة و"مدينة الأشباح".
تقع مدينة الأشباح على بعد 60 كم من مدينة دبي و 50 كم من الشارقة. هجر السكان هذا المكان، تاركينها للصحراء تمزقها، والتي سرعان ما حولت هذه البلدة إلى فيلم سريالي تم إعداده لأفلام تاركوفسكي. على بعد بضعة كيلومترات جنوب غرب بلدة المدام الصغيرة، كان هذا المكان في السابق موطنًا لأهالي قبيلة الكتبي، إحدى الشعوب الأصلية في محيط المدام. ولسبب ما، ترك السكان منازلهم منذ حوالي عشر سنوات.
وذهبت الأساطير المحلية تقول إن أرواح الجن الشريرة أجبرت الناس على المغادرة.لا يزال الكثير من الناس يعتقدون أن شيئًا خارقًا حدث في المدام. لكن في الواقع، سبب كل شيء هو رمال الصحراء القاسية. لم يأخذ مهندسو القرية في الاعتبار أنها تقع مباشرة في مسار الكثبان الرملية المهاجرة. مهما حاول السكان الجدد مقاومة الرمال، كانت منازلهم تغفو بشكل مطرد. كانت الرمال في كل مكان، لذلك كان من المستحيل البقاء والعيش في القرية بغض النظر عن الجودة العالية للبناء التي تم حفظها في بشكل جيد.
اليوم، هي أصبحت مدينة الأشباح - المدام، منطقة شهيرة في دبي تجذب السياح ومدوني شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك"بعضًا من الأماكن الغامضة في الإمارات.
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceصورة جوية تظهر قرية المدام المهجورة، على الحدود مع إمارة الشارقة الخليجية، نصف مدفونة في الرمال الصحراوية، في 22 أبريل/ نيسان 2021
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
صورة جوية تظهر قرية المدام المهجورة، على الحدود مع إمارة الشارقة الخليجية، نصف مدفونة في الرمال الصحراوية، في 22 أبريل/ نيسان 2021
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceمنزل نصف مدفون في رمال الصحراء في قرية المدام المهجورة المطلة على إمارة الشارقة في 22 أبريل/ نيسان 2021
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© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
منزل نصف مدفون في رمال الصحراء في قرية المدام المهجورة المطلة على إمارة الشارقة في 22 أبريل/ نيسان 2021
© iStock.com / Manthan Guptaطائرة مهجورة في العوير، الإمارات العربية المتحدة
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© iStock.com / Manthan Gupta
طائرة مهجورة في العوير، الإمارات العربية المتحدة
© iStock.com / Manthan Guptaطائرة مهجورة في العوير، الإمارات العربية المتحدة
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© iStock.com / Manthan Gupta
طائرة مهجورة في العوير، الإمارات العربية المتحدة
© iStock.com / Travel Wildمنظر من الأعلى، صورة جوية مذهلة لشخص يمشي على طريق مهجور مغطى بالكثبان الرملية على خلفية مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
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© iStock.com / Travel Wild
منظر من الأعلى، صورة جوية مذهلة لشخص يمشي على طريق مهجور مغطى بالكثبان الرملية على خلفية مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
© iStock.com / Travel Wildمنظر من الأعلى، صورة جوية مذهلة لممر دوار مهجور مغطى بالكثبان الرملية في وسط صحراء دبي أثناء غروب الشمس. دبي، الإمارات العربية المتحدة
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© iStock.com / Travel Wild
منظر من الأعلى، صورة جوية مذهلة لممر دوار مهجور مغطى بالكثبان الرملية في وسط صحراء دبي أثناء غروب الشمس. دبي، الإمارات العربية المتحدة
© iStock.com / Creative-Familyأطلال قرية الجزيرة الحمراء التراثية القديمة في الإمارات العربية المتحدة
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© iStock.com / Creative-Family
أطلال قرية الجزيرة الحمراء التراثية القديمة في الإمارات العربية المتحدة
© Photo / CC BY-ND 2.0 / Kemal Kestelli
يقع هذا المنزل القديم المهجور في الجزيرة الحمراء، وهي "مدينة أشباح" مهجورة تظهر العمارة المحفوظة لميناء صيد اللؤلؤ في أوائل القرن العشرين في إمارة رأس الخيمة، في الإمارات العربية المتحدة. البلدة بأكملها مليئة بالمنازل المهجورة والأزقة الصغيرة التي توفر فرصًا رائعة للتصوير الفوتوغرافي.
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يقع هذا المنزل القديم المهجور في الجزيرة الحمراء، وهي "مدينة أشباح" مهجورة تظهر العمارة المحفوظة لميناء صيد اللؤلؤ في أوائل القرن العشرين في إمارة رأس الخيمة، في الإمارات العربية المتحدة. البلدة بأكملها مليئة بالمنازل المهجورة والأزقة الصغيرة التي توفر فرصًا رائعة للتصوير الفوتوغرافي.