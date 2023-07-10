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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/مسؤول-روسي-يكشف-عن-زيادة-ضخمة-في-إنتاج-أسلحة-نوعية-1078910841.html
مسؤول روسي يكشف عن زيادة ضخمة في إنتاج أسلحة نوعية
مسؤول روسي يكشف عن زيادة ضخمة في إنتاج أسلحة نوعية
قال نائب المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، فلاديمير أرتياكوف، إن روسيا ضاعفت إنتاج... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T11:19+0000
2023-07-10T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال أرتياكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيوني: "قطاع الطيران أيضًا ضمن اختصاصنا، وتماشيا مع مواقف عدة، قمنا أيضًا بمضاعفة عدد الطائرات المقاتلة التي نصدرها إلى وزارة الدفاع مثل "سو30"، "سو34" و"سو35"، فهي فعالة جدًا على خط الاشتباك، وتسهم بشكل كبير في إنجاز مهام من عمليتنا العسكرية الخاصة".وفي وقت سابق أعلن أرتياكوف، عن زيادة إمدادات بعض الأنواع من الأسلحة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس، بعدة مرات.وتابع: "لن أكشف أرقاما دقيقة، لكن بالكمية، عشرات المرات لبعض الأنواع، أو حتى مئات المرات. أما فيما يتعلق بذخيرة الدبابات، فإنها زادت عشرات المرات. بشكل عام تضاعف حجم إمداد الذخيرة بعشرات ومئات المرات".
https://sputnikarabic.ae/20230710/روستيخ-تعلن-إنتاج-كميات-ضخمة-من-صواريخ-كينجال-1078910178.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مسؤول روسي يكشف عن زيادة ضخمة في إنتاج أسلحة نوعية

11:19 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورروستيخ
روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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قال نائب المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، فلاديمير أرتياكوف، إن روسيا ضاعفت إنتاج مقاتلات "سو 34" و"سو 35" لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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10:52 GMT
وقال أرتياكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيوني: "قطاع الطيران أيضًا ضمن اختصاصنا، وتماشيا مع مواقف عدة، قمنا أيضًا بمضاعفة عدد الطائرات المقاتلة التي نصدرها إلى وزارة الدفاع مثل "سو30"، "سو34" و"سو35"، فهي فعالة جدًا على خط الاشتباك، وتسهم بشكل كبير في إنجاز مهام من عمليتنا العسكرية الخاصة".
وفي وقت سابق أعلن أرتياكوف، عن زيادة إمدادات بعض الأنواع من الأسلحة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس، بعدة مرات.
وتابع: "لن أكشف أرقاما دقيقة، لكن بالكمية، عشرات المرات لبعض الأنواع، أو حتى مئات المرات. أما فيما يتعلق بذخيرة الدبابات، فإنها زادت عشرات المرات. بشكل عام تضاعف حجم إمداد الذخيرة بعشرات ومئات المرات".
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