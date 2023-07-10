عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/مستشار-سابق-بالبنتاغون-يكشف-خطة-أمريكا-لاستغلال-أوكرانيا-عن-طريق-تزويدها-بالقنابل-العنقودية-1078934442.html
مستشار سابق بالبنتاغون يكشف خطة أمريكا لاستغلال أوكرانيا عن طريق تزويدها بالقنابل العنقودية
مستشار سابق بالبنتاغون يكشف خطة أمريكا لاستغلال أوكرانيا عن طريق تزويدها بالقنابل العنقودية
كشفت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، واللفتنانت كولونيل في القوات الجوية الأمريكية، كارين كوياتكوفسكي، عن الخطة الخبيثة التي تنتهجها الولايات المتحدة... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T23:02+0000
2023-07-10T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القنابل العنقودية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103697/70/1036977073_0:177:2700:1696_1920x0_80_0_0_ea8f9da5925957ac765d4d7ae7ecfc10.jpg
وقالت كارين كوياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية تمليه مصلحة البنتاغون في التخلص من المخزونات القديمة، والتي ستكون صعبة بسبب الطبيعة المحظورة لهذه القذائف.وترى المستشارة السابقة في البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية بهذه الطريقة ستعمل على استبدال المخزونات القديمة من الأسلحة المخزنة في الترسانات بأصناف أكثر حداثة وربحية ستستخدم لنفس أغراض الذخائر العنقودية.وأوضحت أنه، في رأيها، عندما تستخدم كييف هذه الذخائر، فلن تنجح فعليًا أي من القيود التي أعلنتها واشنطن رسميًا.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230710/واشنطن-تأمل-ألا-يؤثر-تسليم-الذخائر-العنقودية-إلى-كييف-على-الدعم-المقدم-من-الدول-الأخرى--1078932033.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103697/70/1036977073_191:0:2519:1746_1920x0_80_0_0_698d8827af5b150ebb75650a57f2ffc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القنابل العنقودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
القنابل العنقودية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

مستشار سابق بالبنتاغون يكشف خطة أمريكا لاستغلال أوكرانيا عن طريق تزويدها بالقنابل العنقودية

23:02 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 23:05 GMT 10.07.2023)
© AP Photo / Mohammed Zaatari / القنبلة العنقودية
القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari /
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، واللفتنانت كولونيل في القوات الجوية الأمريكية، كارين كوياتكوفسكي، عن الخطة الخبيثة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.
وقالت كارين كوياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية تمليه مصلحة البنتاغون في التخلص من المخزونات القديمة، والتي ستكون صعبة بسبب الطبيعة المحظورة لهذه القذائف.
وأضافت كوياتكوفسكي، "يبدو أن البنتاغون مهتم بالتخلص من المخزونات، ومن الصعب حقًا التخلص من هذه القنابل العنقودية عن طريق بيعها، لأن العديد من الدول حظرتها".
وترى المستشارة السابقة في البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية بهذه الطريقة ستعمل على استبدال المخزونات القديمة من الأسلحة المخزنة في الترسانات بأصناف أكثر حداثة وربحية ستستخدم لنفس أغراض الذخائر العنقودية.
وأوضحت أنه، في رأيها، عندما تستخدم كييف هذه الذخائر، فلن تنجح فعليًا أي من القيود التي أعلنتها واشنطن رسميًا.
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
واشنطن تأمل ألا يؤثر تسليم الذخائر العنقودية إلى كييف على الدعم المقدم من الدول الأخرى
18:41 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.
كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.
من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала