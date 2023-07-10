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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/مشاهد-للحظة-ارتطام-لانتسيت-بمقر-أوكراني-وتفجيره-فيديو--1078927367.html
مشاهد للحظة ارتطام "لانتسيت" بمقر أوكراني وتفجيره... فيديو
مشاهد للحظة ارتطام "لانتسيت" بمقر أوكراني وتفجيره... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو للحظة تدمير مسيرة روسية "لانتسيت" معقلا للقوات الأوكرانية بضربة مباشرة على محور خيرسون. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T15:53+0000
2023-07-10T15:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو لحظة ارتطام "لانتسيت" بمقر أوكراني وتفجيره في إطار العملية العسكرية الخاصة.أصبحت الطائرة المسيرة "لانتسيت" كابوس حقيقي للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ ظهورها في المقدمة، دمرت أكثر من مئة هدف. من بينها، مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ودبابات، وعربات مصفحة.اقرأ أيضا: مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديواقرأ أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديواقرأ أيضا: دبابة روسية تتخفى بشجرة تنفذ ضربات مؤلمة للمقرات الأوكرانية... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد للحظة ارتطام "لانتسيت" بمقر أوكراني وتفجيره... فيديو

15:53 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 10.07.2023)
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو للحظة تدمير مسيرة روسية "لانتسيت" معقلا للقوات الأوكرانية بضربة مباشرة على محور خيرسون.
ويظهر الفيديو لحظة ارتطام "لانتسيت" بمقر أوكراني وتفجيره في إطار العملية العسكرية الخاصة.
أصبحت الطائرة المسيرة "لانتسيت" كابوس حقيقي للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ ظهورها في المقدمة، دمرت أكثر من مئة هدف. من بينها، مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ودبابات، وعربات مصفحة.
اقرأ أيضا: مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
اقرأ أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
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