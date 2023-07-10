مشاهد للحظة ارتطام "لانتسيت" بمقر أوكراني وتفجيره... فيديو
15:53 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 10.07.2023)
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نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو للحظة تدمير مسيرة روسية "لانتسيت" معقلا للقوات الأوكرانية بضربة مباشرة على محور خيرسون.
ويظهر الفيديو لحظة ارتطام "لانتسيت" بمقر أوكراني وتفجيره في إطار العملية العسكرية الخاصة.
أصبحت الطائرة المسيرة "لانتسيت" كابوس حقيقي للقوات المسلحة الأوكرانية. منذ ظهورها في المقدمة، دمرت أكثر من مئة هدف. من بينها، مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ودبابات، وعربات مصفحة.