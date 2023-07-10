https://sputnikarabic.ae/20230710/مصدر-لـسبوتنيك-محادثات-بوتين-وأردوغان-المرتقبة-الأمل-الأخير-لـ-صفقة-الحبوب-1078898639.html
مصدر لـ"سبوتنيك": محادثات بوتين وأردوغان المرتقبة الأمل الأخير لـ" صفقة الحبوب"
مصدر لـ"سبوتنيك": محادثات بوتين وأردوغان المرتقبة الأمل الأخير لـ" صفقة الحبوب"
أعلن مصدر مطلع على سير مفاوضات مبادرة "حبوب البحر الأسود"، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي بشأن صفقة الحبوب لا يبعث على التفاؤل بتمديد صلاحيتها بعد 17 يوليو/... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T05:02+0000
2023-07-10T05:02+0000
2023-07-10T05:02+0000
روسيا
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وأجاب المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول احتمال تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود بعد 17 يوليو، قائلا: "حتى اليوم لا شيء يبعث على التفاؤل".كما أضاف ردا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات بين رئيسي تركيا وروسيا حول هذا الموضوع مرجحة، قائلا: "حتى اليوم يبقى ذلك الأمل الوحيد".وأكد المصدر أن "التجارب تظهر على أن المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على تغيير الوضع، والفترة العصيبة الحالية ليست استثناء".وأشار إلى أن أردوغان أعلن عن نيته إجراء محادثات مع بوتين ونأمل في التوصل إلى "نتيجة إيجابية".
https://sputnikarabic.ae/20230707/أردوغان-اتوقع-زيارة-بوتين-لتركيا-الشهر-المقبل-1078842515.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": محادثات بوتين وأردوغان المرتقبة الأمل الأخير لـ" صفقة الحبوب"
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أعلن مصدر مطلع على سير مفاوضات مبادرة "حبوب البحر الأسود"، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي بشأن صفقة الحبوب لا يبعث على التفاؤل بتمديد صلاحيتها بعد 17 يوليو/ تموز الجاري، وأن والأمل الوحيد للتوصل لاتفاق بشأنها، هي المفاوضات المرتقبة بين رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.
وأجاب المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول احتمال تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود بعد 17 يوليو، قائلا: "حتى اليوم لا شيء يبعث على التفاؤل".
كما أضاف ردا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات بين رئيسي تركيا وروسيا حول هذا الموضوع مرجحة، قائلا: "حتى اليوم يبقى ذلك الأمل الوحيد".
وأكد المصدر أن "التجارب تظهر على أن المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على تغيير الوضع، والفترة العصيبة الحالية ليست استثناء".
وأشار إلى أن أردوغان أعلن عن نيته إجراء محادثات مع بوتين ونأمل في التوصل إلى "نتيجة إيجابية".