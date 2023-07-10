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https://sputnikarabic.ae/20230710/مصرع-تونسي-يضرم-النار-في-جسده-شمال-غربي-البلاد-1078915315.html
مصرع تونسي يضرم النار في جسده شمال غربي البلاد
مصرع تونسي يضرم النار في جسده شمال غربي البلاد
أقدم تونسي على إشعال النار في جسده، أمام أحد مكاتب البريد في ولاية الكاف شمال غربي البلاد، بعد مروره بمشاكل عائلية. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T12:18+0000
2023-07-10T12:18+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في ولاية الكاف فوزي الداودي، إن شابا ثلاثينيا متزوجا توفي، صباح أمس الأحد، إثر إضرامه النار في جسده أمام مكتب البريد في برنوصة، وفق إذاعة "موزاييك" المحلية.وأشار الداودي إلى أن الشاب بات، ليلة السبت الماضي، أمام مكتب البريد في برنوصة قبل أن يعمد، صباح أمس الأحد، إلى إضرام النار في جسده.وأوضح المتحدث أن الشاب التونسي فارق الحياة بعد دقائق قليلة من وصوله إلى المستشفى.وتابع أن أسباب إقدام الشاب على فعلته "تعود مبدئيا إلى مشاكل عائلية مرّ بها"، دون مزيد من التفاصيل.
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تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, أخبار العالم الآن

مصرع تونسي يضرم النار في جسده شمال غربي البلاد

12:18 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Mariam Gaderaأطفال الشوارع في تونس
أطفال الشوارع في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Mariam Gadera
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أقدم تونسي على إشعال النار في جسده، أمام أحد مكاتب البريد في ولاية الكاف شمال غربي البلاد، بعد مروره بمشاكل عائلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في ولاية الكاف فوزي الداودي، إن شابا ثلاثينيا متزوجا توفي، صباح أمس الأحد، إثر إضرامه النار في جسده أمام مكتب البريد في برنوصة، وفق إذاعة "موزاييك" المحلية.
وأشار الداودي إلى أن الشاب بات، ليلة السبت الماضي، أمام مكتب البريد في برنوصة قبل أن يعمد، صباح أمس الأحد، إلى إضرام النار في جسده.
وأوضح المتحدث أن الشاب التونسي فارق الحياة بعد دقائق قليلة من وصوله إلى المستشفى.
وتابع أن أسباب إقدام الشاب على فعلته "تعود مبدئيا إلى مشاكل عائلية مرّ بها"، دون مزيد من التفاصيل.
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