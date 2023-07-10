https://sputnikarabic.ae/20230710/مهاجمة-أهداف-عمق-استراتيجية-إسرائيل-وأمريكا-تطلقان-مناورات-جوية-مشتركة-1078905567.html
مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية"... إسرائيل وأمريكا تطلقان مناورات جوية مشتركة
مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية"... إسرائيل وأمريكا تطلقان مناورات جوية مشتركة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن بدء مناورات جوية مع الجيش الأمريكي تشمل مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية". 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T09:12+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: "بدأت الليلة الماضية مناورة مشتركة ضمن سلسلة مناورات "سنديان البازلت (Juniper Oak)" للقوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية".وأضاف في بيان نشره على تويتر: "سيتضمن التمرين عدة سيناريوهات منها: مهاجمة أهداف عمق استراتيجية وتحقيق التفوق الجوي في الفضاء والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة التزود بالوقود جوا باستخدام طائرات التزود بالوقود الأمريكية وبمشاركة طائرة التزود بالوقود KC46".وختم الجيش الإسرائيلي بيانه، بالقول: "سيواصل التمرين تعزيز التعاون العملياتي بين الجيشين وسيتم كجزء من سلسلة التدريبات التي يجرها الجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي".وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق مناورة "سنديان البازلت" المشتركة الكبرى مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، والتي وصفها إعلام إسرائيلي بأنها "الأهم على الإطلاق"، وذلك بمشاركة 142 طائرة بينها قاذفات يمكنها حمل أسلحة نووية ستشارك في المناورة، التي تدربت على سيناريو تنفيذ هجوم في إيران.وفي فبراير/شباط الماضي، أجرى الجيشان الأمريكي والإسرائيلي تدريبا عسكريا مشتركا تحت اسم "Juniper Falcon" ركز على "تدريب مقرات القيادة على سيناريوهات الدفاع الجوي، والفضاء الإلكتروني والسبكتروم، والمعلومات الاستخبارية واللوجستيات، بهدف اختبار مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات ذات الصلة".
https://sputnikarabic.ae/20230125/مناورات-عسكرية-ضخمة-بالشرق-الأوسط-معلومات-عن-الجيشين-الأمريكي-والإسرائيلي-1072705965.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية"... إسرائيل وأمريكا تطلقان مناورات جوية مشتركة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن بدء مناورات جوية مع الجيش الأمريكي تشمل مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية".
وقال الجيش الإسرائيلي
، اليوم الاثنين: "بدأت الليلة الماضية مناورة مشتركة ضمن سلسلة مناورات "سنديان البازلت (Juniper Oak)" للقوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية".
وأضاف في بيان نشره على تويتر: "سيتضمن التمرين عدة سيناريوهات منها: مهاجمة أهداف عمق استراتيجية وتحقيق التفوق الجوي في الفضاء والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات".
يي
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة التزود بالوقود جوا باستخدام طائرات التزود بالوقود
الأمريكية وبمشاركة طائرة التزود بالوقود KC46".
وختم الجيش الإسرائيلي بيانه، بالقول: "سيواصل التمرين تعزيز التعاون العملياتي بين الجيشين وسيتم كجزء من سلسلة التدريبات التي يجرها الجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي".
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق مناورة "سنديان البازلت" المشتركة الكبرى مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، والتي وصفها إعلام إسرائيلي بأنها "الأهم على الإطلاق"، وذلك بمشاركة 142 طائرة بينها قاذفات يمكنها حمل أسلحة نووية ستشارك في المناورة، التي تدربت على سيناريو تنفيذ هجوم في إيران.
وفي فبراير/شباط الماضي، أجرى الجيشان الأمريكي والإسرائيلي
تدريبا عسكريا مشتركا تحت اسم "Juniper Falcon" ركز على "تدريب مقرات القيادة على سيناريوهات الدفاع الجوي، والفضاء الإلكتروني والسبكتروم، والمعلومات الاستخبارية واللوجستيات، بهدف اختبار مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات ذات الصلة".