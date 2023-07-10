https://sputnikarabic.ae/20230710/هدف-جميل-جدا-بقدم-فتاة-خجولة-يهز-عشاق-الكرة-فيديو--1078924399.html
هدف جميل جدا بقدم فتاة خجولة يهز عشاق الكرة... فيديو
هدف جميل جدا بقدم فتاة خجولة يهز عشاق الكرة... فيديو
تصدر مشهد قيام لاعبة كرة قدم في المنتخب الكوري الجنوبي، بتسجيل هدف جميل في شباك منتخب هايتي، وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ردة فعل اللاعبة الشابة على الهدف... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T15:06+0000
2023-07-10T15:06+0000
2023-07-10T15:06+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
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وسجلت اللاعبة جانغ سيلجي هدف الفوز لفريقها في الدقيقة 81 إثر ركلة حرة مباشرة لتحسم نتيجة المباراة بهدفين لصالح المنتخب الكوري الجنوبي مقابل هدف واحد لفريق هايتي.وسجلت هذه المشاهد، السبت الفائت، في المباراة الدولية الودية التي أقيمت ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، والتي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو
هدف جميل جدا بقدم فتاة خجولة يهز عشاق الكرة... فيديو
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تصدر مشهد قيام لاعبة كرة قدم في المنتخب الكوري الجنوبي، بتسجيل هدف جميل في شباك منتخب هايتي، وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ردة فعل اللاعبة الشابة على الهدف الجميل.
وسجلت اللاعبة جانغ سيلجي هدف الفوز لفريقها في الدقيقة 81 إثر ركلة حرة مباشرة لتحسم نتيجة المباراة بهدفين لصالح المنتخب الكوري الجنوبي مقابل هدف واحد لفريق هايتي.
وأثارت ردة فعل اللاعبة بعد هدفها عشاق الكرة، بسبب التسديدة المحكمة من جهة، وخجلها بعد تصفيق الجمهور من جهة أخرى، حيث تمت مشاركة الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجلت هذه المشاهد، السبت الفائت، في المباراة الدولية الودية التي أقيمت ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، والتي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.