https://sputnikarabic.ae/20230710/هل-تتجه-مصر-إلى-تشديد-القيود-على-اللاجئين-1078916692.html
هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين
هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين
تستعد مصر حاليا لتعديل قانون الإقامة لغير المصريين، وقال مسؤول برلماني إن مصر لديها أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، ولم تفرق بين اللاجئين ومواطنيها، مشيرا إلى أن... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T13:01+0000
2023-07-10T13:01+0000
2023-07-10T13:01+0000
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هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين
هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين
وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، محمد سليم، أن المهاجرين باتوا يشكلون عبئا كبيرا على الدولة، خاصة في ظل الأزمات الحالية، وبالرغم من ذلك لم تقفل مصر أبوابها أمام المهاجرين.ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تعديل قانون الإقامة قريبا، حيث يتعين أن يكون "هناك قانون للمهاجرين يحمي البلد، ويمكنها من المطالبة بحقوقها الدولية".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير السكان ودراسات الهجرة، د. أيمن زهري:وأوضح زهري:وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل د. وائل النحاس أنوأكد النحاس أنواعتبر النحاس أنوأكد أستاذ علم الاجتماع د. طلال عتريسي:وأكد عتريسي أن إحدى إشكاليات استيعاب اللاجئين في المجتمعات تتمثل في أن "المنافسة في سوق العمل والتي تكون أحيانا غير شريفة، حيث يقبل اللاجئ بظروف عمل مجحفة، لهذا يتعين تحديد مهن محددة لعمل اللاجيئن وبشروط وقوانين خاصة ربما تكون جديدة على بيئة العمل في الدول المضيفة، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى صدامات تهدد الاستقرار المجتمعي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين
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تستعد مصر حاليا لتعديل قانون الإقامة لغير المصريين، وقال مسؤول برلماني إن مصر لديها أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، ولم تفرق بين اللاجئين ومواطنيها، مشيرا إلى أن اللاجئين في مصر حصلوا على جميع الحقوق التي توفرها البلد لشعبها، بما في ذلك التعليم المجاني والخدمات الصحية.
وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، محمد سليم، أن المهاجرين باتوا يشكلون عبئا كبيرا على الدولة، خاصة في ظل الأزمات الحالية، وبالرغم من ذلك لم تقفل مصر أبوابها أمام المهاجرين.
ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تعديل قانون الإقامة قريبا، حيث يتعين أن يكون "هناك قانون للمهاجرين يحمي البلد، ويمكنها من المطالبة بحقوقها الدولية".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير السكان ودراسات الهجرة، د. أيمن زهري:
مصر تحاول الآن تنظيم مسألة اللجوء بعد أن شهدت، خلال السنوات العشرة الأخيرة، دخولا كبيرا وغير منظم للاجئين الذين اعتبرتهم ضيوفا، وهو أمر جيد سياسيا لكنه رتب أعباء على الدولة وقلص حقوقها إذ يرتب تنظيم اللجوء حقوقا وواجبات لكل من الدولة واللاجىء، وهذا هو ما دفع الدولة للاتجاه نحو إصدار قانون جديد ستتم مناقشة بنودة في البرلمان، خلال الفترة المقبلة.
مصر بها عدد هائل من الأجانب لكن القليل جدا منهم يقدم طلبات لجوء بشكل رسمي نتيجة تساهل الدولة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت تمنح السلطات حق الإقامة لغير المصريين بسهولة وبدون قيود، كما أن هناك عددا كبيرا من السودانيين يقيمون في مصر بشكل طبيعي طبقا لاتفاقية الحريات الموقعة سابقا بين البلدين، فضلا عن وجود عدد كبير جدا من السورييين واليمنيين والليبيين الذي لايتقدمون بطلبات لجوء، وهو ما يجعل حصر أعداد اللاجئين أمرا صعبا جدا.
وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل د. وائل النحاس أن
اللاجئين في مصر يتمتعون بكافة الخدمات التي يتمتع بها المواطنين مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث أن الدولة باتت ملتزمة بتوفير سكن وخدمات وتعليم ومواصلات لكل هؤلاء، ما يكبد الموازنة أمولا كثيرة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري المتعثر الذي يخوض خطط إصلاح منذ 2016 لم تؤت ثمارها حتى الآن، بل أن الأزمة تفاقمت وشهدنا ارتفاعا لمعدلات التضخم اقتربت من 36 بالمئة، خلال الفترة الاخيرة.
اللاجئين في مصر يزاحمون المواطنين في الكثير من الأعمال، ويؤدي عدم التدقيق في حصر أعداد الداخلين إلى البلاد إلى خلل خطير في الحسابات، حيث يمكن اعتبار ملايين اللاجئين الداخلين بتأشيرات إلى البلاد دون أن يقدموا طلبات لجوء ضمن حسابات مدخولات السياحة، ويتم الأخذ بتقييمات اقتصادية خاطئة.
ذوبان المهاجرين في المجتمع بمثابة قنبلة موقوتة، ويمكن أن يهدد الأمن القومي في ظل وجود مخططات دولية لتقسيم المناطق المحيطة، وبالتالي يتعين على الدولة التدخل الآن ومعرفة خرائط توزيعات هؤلاء اللاجئين وتحركاتهم.
وأكد أستاذ علم الاجتماع د. طلال عتريسي:
"أن اللاجئ يواجه مع مرور الوقت مشكلات تتعلق بالانتماء والسلوك والعادات والهوية الثقافية، ويولد هذا أحيانا ظاهرة العنف من السلطات من جهة، وشعور اللاجئين بالاضطهاد من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "ضبط مسألة اللاجئين داخل الدول هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمع واللاجئين أنفسهم، حيث يتعين على اللاجئ التقيد بالأنظمة والقوانين في المجتمعات الجديدة مما يقلل من بيئة النفور من اللاجئ، وعلى الجمعيات الأهلية التي تتعامل بقضايا النزوح واللجوء أن تساهم في نشر الوعي وثقافة قبول الآخر، كما يتعين على الحكومات إصدار القوانين وإلزام الأفراد بها، وأيضا توفير أماكن للمهاجرين لا تفتقر إلى الخدمات حتى لا يشعر بالغربة والكراهية للمجتمع الذي يستضيفه".
وأكد عتريسي أن إحدى إشكاليات استيعاب اللاجئين في المجتمعات تتمثل في أن "المنافسة في سوق العمل والتي تكون أحيانا غير شريفة، حيث يقبل اللاجئ بظروف عمل مجحفة، لهذا يتعين تحديد مهن محددة لعمل اللاجيئن وبشروط وقوانين خاصة ربما تكون جديدة على بيئة العمل في الدول المضيفة، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى صدامات تهدد الاستقرار المجتمعي".