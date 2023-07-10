https://sputnikarabic.ae/20230710/هل-تتجه-مصر-إلى-تشديد-القيود-على-اللاجئين-1078916692.html

هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين

هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين

تستعد مصر حاليا لتعديل قانون الإقامة لغير المصريين، وقال مسؤول برلماني إن مصر لديها أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، ولم تفرق بين اللاجئين ومواطنيها، مشيرا إلى أن... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T13:01+0000

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هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين هل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين

وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، محمد سليم، أن المهاجرين باتوا يشكلون عبئا كبيرا على الدولة، خاصة في ظل الأزمات الحالية، وبالرغم من ذلك لم تقفل مصر أبوابها أمام المهاجرين.ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تعديل قانون الإقامة قريبا، حيث يتعين أن يكون "هناك قانون للمهاجرين يحمي البلد، ويمكنها من المطالبة بحقوقها الدولية".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير السكان ودراسات الهجرة، د. أيمن زهري:وأوضح زهري:وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل د. وائل النحاس أنوأكد النحاس أنواعتبر النحاس أنوأكد أستاذ علم الاجتماع د. طلال عتريسي:وأكد عتريسي أن إحدى إشكاليات استيعاب اللاجئين في المجتمعات تتمثل في أن "المنافسة في سوق العمل والتي تكون أحيانا غير شريفة، حيث يقبل اللاجئ بظروف عمل مجحفة، لهذا يتعين تحديد مهن محددة لعمل اللاجيئن وبشروط وقوانين خاصة ربما تكون جديدة على بيئة العمل في الدول المضيفة، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى صدامات تهدد الاستقرار المجتمعي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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