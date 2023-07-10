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https://sputnikarabic.ae/20230710/وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-نظيره-السعودي-استمرار-التعاون-في-أوبك-1078932326.html
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السعودي استمرار التعاون في "أوبك+"
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السعودي استمرار التعاون في "أوبك+"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، استمرار التعاون في صيغة "أوبك+". 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T19:20+0000
2023-07-10T19:20+0000
روسيا
السعودية
اوبك
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية السعودية الودية تقليديا، مع التركيز على مهام التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا على أعلى مستوى، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة، فضلا عن توسيع العلاقات الثقافية والإنسانية، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التفاعل البناء في أوبك+".وعقد لافروف لقاء، اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس.ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20230710/لافروف-يجتمع-مع-وزراء-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-في-موسكو-فيديو---1078910068.html
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روسيا, السعودية, اوبك
روسيا, السعودية, اوبك

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره السعودي استمرار التعاون في "أوبك+"

19:20 GMT 10.07.2023
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، استمرار التعاون في صيغة "أوبك+".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية السعودية الودية تقليديا، مع التركيز على مهام التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا على أعلى مستوى، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة، فضلا عن توسيع العلاقات الثقافية والإنسانية، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التفاعل البناء في أوبك+".

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مناقشة الأوضاع حول قضايا الساعة الدولية وقضايا الشرق الأوسط.

لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو...فيديو
10:44 GMT
وأضافت الوزارة: "في الوقت نفسه، تم إظهار تطابق أو تقارب بين النهج المبدئية لموسكو والرياض لحل الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية على مستوى دولي مقبول، وأساس قانوني وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وعقد لافروف لقاء، اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس.
ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.
وعقد الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي 2011، والثاني في العاصمة السعودية الرياض عام 2012.
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