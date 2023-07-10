https://sputnikarabic.ae/20230710/وزير-الخارجية-العماني-يجب-حل-الأزمة-الأوكرانية-بالوسائل-السلمية-1078911076.html
وزير الخارجية العماني: يجب حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية
وزير الخارجية العماني: يجب حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T11:20+0000
2023-07-10T11:20+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال البوسعيدي، في كلمته في جلسة الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي، إن "الأزمة الأوكرانية لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين ويجب تحكيم لغة الحوار، ويجب حل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار".وتابع: "ملتزمون بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والسلام وتعزيز التواصل والحوار بين الأطراف المعنية".وأضاف الوزير العماني: "نرحب بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، ونسعى لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".يشار إلى أن الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون الخليجي" بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، عُقد في أبو ظبي في عام 2011، والاجتماع الثاني عُقد في العاصمة السعودية الرياض، في عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20230624/قرقاش-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية-أصبح-أكثر-إلحاحا-1078456577.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلطنة عمان, العالم العربي, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلطنة عمان, العالم العربي, العالم
وزير الخارجية العماني: يجب حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية
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أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية.
موسكو - سبوتنيك. وقال البوسعيدي، في كلمته في جلسة الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي، إن "الأزمة الأوكرانية
لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين ويجب تحكيم لغة الحوار، ويجب حل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار".
وتابع: "ملتزمون بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والسلام وتعزيز التواصل والحوار بين الأطراف المعنية".
وأضاف الوزير العماني: "نرحب بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، ونسعى لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".
يشار إلى أن الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون الخليجي" بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، عُقد في أبو ظبي في عام 2011، والاجتماع الثاني عُقد في العاصمة السعودية الرياض، في عام 2012.