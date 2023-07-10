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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/وزير-الخارجية-العماني-يجب-حل-الأزمة-الأوكرانية-بالوسائل-السلمية-1078911076.html
وزير الخارجية العماني: يجب حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية
وزير الخارجية العماني: يجب حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T11:20+0000
2023-07-10T11:20+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال البوسعيدي، في كلمته في جلسة الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي، إن "الأزمة الأوكرانية لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين ويجب تحكيم لغة الحوار، ويجب حل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار".وتابع: "ملتزمون بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والسلام وتعزيز التواصل والحوار بين الأطراف المعنية".وأضاف الوزير العماني: "نرحب بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، ونسعى لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".يشار إلى أن الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون الخليجي" بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، عُقد في أبو ظبي في عام 2011، والاجتماع الثاني عُقد في العاصمة السعودية الرياض، في عام 2012.
https://sputnikarabic.ae/20230624/قرقاش-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية-أصبح-أكثر-إلحاحا-1078456577.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلطنة عمان, العالم العربي, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلطنة عمان, العالم العربي, العالم

وزير الخارجية العماني: يجب حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية

11:20 GMT 10.07.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED MAHJOUBوزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي
وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي
© AFP 2023 / MOHAMMED MAHJOUB
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أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية.
موسكو - سبوتنيك. وقال البوسعيدي، في كلمته في جلسة الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي، إن "الأزمة الأوكرانية لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين ويجب تحكيم لغة الحوار، ويجب حل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار".
وتابع: "ملتزمون بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والسلام وتعزيز التواصل والحوار بين الأطراف المعنية".
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وأضاف الوزير العماني: "نرحب بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، ونسعى لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".
يشار إلى أن الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون الخليجي" بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، عُقد في أبو ظبي في عام 2011، والاجتماع الثاني عُقد في العاصمة السعودية الرياض، في عام 2012.
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