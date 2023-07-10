https://sputnikarabic.ae/20230710/-مقاتلتان-روسيتان-تنقضان-على-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو--1078911613.html
مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو لمقاتلات "سو-25 إس إم" الهجومية الروسية لحظة تنفيذها غارات على تجمعات القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T12:16+0000
2023-07-10T12:16+0000
2023-07-10T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، وكيف أن المقاتلات حلقن على ارتفاع منخفض، وعلى مسافة قريبة من بعضهم بعضا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، والقضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو لمقاتلات "سو-25 إس إم" الهجومية الروسية لحظة تنفيذها غارات على تجمعات القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان.
ويظهر في الفيديو مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، وكيف أن المقاتلات حلقن على ارتفاع منخفض، وعلى مسافة قريبة من بعضهم بعضا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، والقضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.