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الدفاع الروسية: صد هجمات معادية على محور جنوب دونيتسك وتحييد أكثر من 275 عسكريا
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230710/-مقاتلتان-روسيتان-تنقضان-على-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-كراسني-ليمان-فيديو--1078911613.html
مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو لمقاتلات "سو-25 إس إم" الهجومية الروسية لحظة تنفيذها غارات على تجمعات القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T12:16+0000
2023-07-10T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، وكيف أن المقاتلات حلقن على ارتفاع منخفض، وعلى مسافة قريبة من بعضهم بعضا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، والقضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو

12:16 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الهجومية "سو-25 إس إم3" خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا
المقاتلة الهجومية سو-25 إس إم3 خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv /
/
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نشرت وكالة "سبوتنيك" مقطع فيديو لمقاتلات "سو-25 إس إم" الهجومية الروسية لحظة تنفيذها غارات على تجمعات القوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان.
ويظهر في الفيديو مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان، وكيف أن المقاتلات حلقن على ارتفاع منخفض، وعلى مسافة قريبة من بعضهم بعضا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن صد هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، والقضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقًا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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