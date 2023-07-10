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https://sputnikarabic.ae/20230710/14-جامعة-عربية-ضمن-قائمة-أفضل-500-جامعة-في-العالم-1078923391.html
14 جامعة عربية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم
14 جامعة عربية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم
تضمّ النسخة العشرون من تصنيف "كيو إس" للجامعات 1500 جامعة، بينها 84 مؤسسة تعليمية عربية، منها 14 جامعة فقط ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

14 جامعة عربية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم

15:08 GMT 10.07.2023
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تضمّ النسخة العشرون من تصنيف "كيو إس" للجامعات 1500 جامعة، بينها 84 مؤسسة تعليمية عربية، منها 14 جامعة فقط ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
14 جامعة عربية بقائمة أفضل 500 جامعة في العالم - سبوتنيك عربي
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