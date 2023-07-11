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https://sputnikarabic.ae/20230711/أسبوع-المذاق-الروسي-تنوع-ثقافي-يجمع-70-منطقة-روسية-في-موسكو-صور--1078956516.html
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو... صور
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو... صور
تنفرد روسيا عن غيرها من دول العالم بتعدد ثقافات وتقاليد شعبها، روسيا أكبر دولة في العالم تضم 89 كيانا اتحاديا، يتوحّد شعبها في الحفاظ على التراث التاريخي لكل... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T15:24+0000
2023-07-11T15:24+0000
مجتمع
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تقارير سبوتنيك
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تنظّم العاصمة موسكو، "أسبوع المذاق الروسي" الذي يجمع مأكولات متنوعة ومنتوجات محليّة الصنع لمختلف المدن الروسية في مكان واحد وسط المدينة، في الساحة الحمراء.معرض مفتوح ومهرجان للمنتجات المحلية الروسية المتنوعة، من أجبان وألبان وعسل طبيعي ولحوم مقدّدة وأسماك بحرية وخضروات وفواكه طازجة ومأكولات شعبية تعبّر عن تقاليد كل إقليم ومدينة.ووسط هذه الأجواء الصيفية والاحتفالية، يُلاحظ حضور لافت للشعب الروسي وللمواطنين من مختلف الجنسيات، للتعرف على هذه المنتجات وتذوقها.وأيضا ما يميز هذا المهرجان الثقافي الشعبي، العروض الغنائية والرقصات الشعبية التي تعبر عن هوية كل مدينة وإقليم.
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو... صور

15:24 GMT 11.07.2023
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Farah kadri
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حصري
تنفرد روسيا عن غيرها من دول العالم بتعدد ثقافات وتقاليد شعبها، روسيا أكبر دولة في العالم تضم 89 كيانا اتحاديا، يتوحّد شعبها في الحفاظ على التراث التاريخي لكل منطقة بكل تفاصيله، من موروثات ثقافية وشعبية، والاعتزاز بما خلدّه الأسلاف.
تنظّم العاصمة موسكو، "أسبوع المذاق الروسي" الذي يجمع مأكولات متنوعة ومنتوجات محليّة الصنع لمختلف المدن الروسية في مكان واحد وسط المدينة، في الساحة الحمراء.
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri

أكثر من 300 من منتجي الأغذية المحلية من 70 منطقة في روسيا يجتمعون لمدة عشرة أيام متواصلة من الفترة الممتدّة من 07 يوليو/ تموز الجاري إلى 16 من هذا الشهر، في العاصمة موسكو، ليبرزوا منتجاتهم وتقاليدهم الشعبية.

© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri
معرض مفتوح ومهرجان للمنتجات المحلية الروسية المتنوعة، من أجبان وألبان وعسل طبيعي ولحوم مقدّدة وأسماك بحرية وخضروات وفواكه طازجة ومأكولات شعبية تعبّر عن تقاليد كل إقليم ومدينة.
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أجبان في أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
الخبزة العملاقة في أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أجبان في أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
1/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
2/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
3/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
4/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
5/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
6/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
7/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
8/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
9/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
10/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
11/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
12/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
13/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
14/15
© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
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© Sputnik . Farah kadri
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو

من أمام هذا المتجر الشعبي لمنتجات إقليم ساراتوفسكايا الذي يعرف بالمخبوزات الطازجة، وتعتبر الخبزة العملاقة والتي تبلغ 7 كيلوغرامات، رمزا للمدينة.

© Sputnik . Farah kadriالخبزة العملاقة في "أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
الخبزة العملاقة في أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
الخبزة العملاقة في "أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri
ووسط هذه الأجواء الصيفية والاحتفالية، يُلاحظ حضور لافت للشعب الروسي وللمواطنين من مختلف الجنسيات، للتعرف على هذه المنتجات وتذوقها.
© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri

هنا، في هذا المعرض، يمكن لأي زائر أن يتذوق ويشتري هذه المنتجات دون التنقل للمدن المشاركة، فنحو 70 منطقة مجتمعة كلها في العاصمة موسكو.

© Sputnik . Farah kadri"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
"أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri

من خلال هذا المعرض الشعبي، يمكن للزائرين أيضا تذوق أشهى الأجبان والمنتجات التي تتميز بها المناطق على اختلافها، فجبن ألتاي كراي الذي يتميز بمذاقه الفريد واللذيذ والذي يحتل المرتبة الأولى من بين ألذ الأجبان في روسيا الاتحادية، وجبن بريانسك وفورونيج، وعدّة مأكولات شعبية أخرى لمناطق مختلفة.

© Sputnik . Farah kadriأجبان في "أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
أجبان في أسبوع المذاق الروسي... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
أجبان في "أسبوع المذاق الروسي"... تنوع ثقافي يجمع 70 منطقة روسية في موسكو
© Sputnik . Farah kadri
وأيضا ما يميز هذا المهرجان الثقافي الشعبي، العروض الغنائية والرقصات الشعبية التي تعبر عن هوية كل مدينة وإقليم.
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