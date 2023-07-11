https://sputnikarabic.ae/20230711/ألمانيا-تعلن-تزويد-أوكرانيا-بمنظومتين-للدفاع-الجوي-من-طراز-باتريوت-1078944937.html

ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت"

ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت"

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، تشمل منظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت". 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T11:20+0000

2023-07-11T11:20+0000

2023-07-11T11:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

سلاح روسيا

روسيا

أخبار ألمانيا

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103576/77/1035767773_0:246:3203:2048_1920x0_80_0_0_363e83a5ee8ee4f4e7ff5b6dba6c68c7.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي(الناتو) المنعقدة في فيلنيوس، إن "الحكومة الألمانية اتخذت قرارا في وقت قصير لتقديم هذه الحزمة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، وتشمل مركبات ماردر، ودبابات ليوبارد، وأنظمة باتريوت، وبذلك سترتفع (المساعدات الألمانية لأوكرانيا منذ بداية الصراع) إلى 17 مليار يورو".من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن "برلين تعد حزمة إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية.وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس: "قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".من جهته، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، "قرارا خاطئا محفوفا بالعواقب على كييف".وقال بيسكوف للصحفيين، إن "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد"، مؤكدا أن القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.

https://sputnikarabic.ae/20230711/الكرملين-يحذر-من-قرار-فرنسا-إرسال-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-ويتعهد-باتخاذ-إجراءات-مضادة---1078942201.html

https://sputnikarabic.ae/20230630/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-الوضع-في-أوكرانيا-فيديو--1078614967.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, روسيا, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم