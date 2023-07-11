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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/ألمانيا-تعلن-تزويد-أوكرانيا-بمنظومتين-للدفاع-الجوي-من-طراز-باتريوت-1078944937.html
ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت"
ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت"
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، تشمل منظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت". 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:20+0000
2023-07-11T11:20+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي(الناتو) المنعقدة في فيلنيوس، إن "الحكومة الألمانية اتخذت قرارا في وقت قصير لتقديم هذه الحزمة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، وتشمل مركبات ماردر، ودبابات ليوبارد، وأنظمة باتريوت، وبذلك سترتفع (المساعدات الألمانية لأوكرانيا منذ بداية الصراع) إلى 17 مليار يورو".من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن "برلين تعد حزمة إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية.وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس: "قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".من جهته، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، "قرارا خاطئا محفوفا بالعواقب على كييف".وقال بيسكوف للصحفيين، إن "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد"، مؤكدا أن القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الكرملين-يحذر-من-قرار-فرنسا-إرسال-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-ويتعهد-باتخاذ-إجراءات-مضادة---1078942201.html
https://sputnikarabic.ae/20230630/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-حول-الوضع-في-أوكرانيا-فيديو--1078614967.html
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أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, روسيا, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, روسيا, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ألمانيا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت"

11:20 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magen / منظومة باتريوت للدفاع الجوي
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magen /
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، تشمل منظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت".
موسكو- سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي(الناتو) المنعقدة في فيلنيوس، إن "الحكومة الألمانية اتخذت قرارا في وقت قصير لتقديم هذه الحزمة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، وتشمل مركبات ماردر، ودبابات ليوبارد، وأنظمة باتريوت، وبذلك سترتفع (المساعدات الألمانية لأوكرانيا منذ بداية الصراع) إلى 17 مليار يورو".
من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن "برلين تعد حزمة إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
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الكرملين يتعهد بإجراءات مضادة بعد قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
09:57 GMT
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية.
وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس: "قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، "قرارا خاطئا محفوفا بالعواقب على كييف".
وقال بيسكوف للصحفيين، إن "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد"، مؤكدا أن القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أوكرانيا والأجندة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
لافروف: الغرب يحاول "تجميد الصراع" وكسب الوقت لضخ الأسلحة إلى أوكرانيا... فيديو
30 يونيو, 08:17 GMT
وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
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