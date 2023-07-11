https://sputnikarabic.ae/20230711/ألمانيا-تكشف-معلومات-عن-تفجير-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-1078946029.html
ألمانيا تكشف معلومات عن تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"
ألمانيا تكشف معلومات عن تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"
أبلغت ألمانيا عن سفينة مشبوهة يمكن استخدامها لنقل متفجرات لتنظيم هجمات إرهابية على خطوط نقل الغاز "التيار الشمالي"، ويتم تقديم البيانات ذات الصلة، في رسالة... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:58+0000
2023-07-11T11:58+0000
2023-07-11T11:58+0000
روسيا
العالم
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وتم نشر الرسالة على موقع وزارة الخارجية الدنماركية على "تويتر"، قبل اجتماع طلبته روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن مسألة التخريب على خطي أنابيب "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي 2"، وسيعقد الاجتماع، اليوم الثلاثاء.وجاء في الرسالة: "فيما يتعلق باستئجار يخت شراعي مشبوه، وجد التحقيق أن اليخت كان مستأجرا باسم شخص استخدم المستندات المقدمة لإخفاء هوية المستأجر الحقيقي، ولا يزال التحقيق مستمرا عما إذا كان هذا الشخص موجودا في وقت لاحق على متن اليخت أم لا".وستعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة في مجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا حول قضية تفجير خطوط نقل الغاز "التيار الشمالي"، ومن المخطط أن تبدأ، عند الساعة 10:00 ليلًا بتوقيت موسكو.وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو سوف "تدحض مرة أخرى موقف الغرب بأن التحقيق في هذا الحادث يولى له اهتمام كبير في الدنمارك وألمانيا والسويد، وأنه ليس هناك حاجة للجهود الدولية للعثور على الجناة".
https://sputnikarabic.ae/20230711/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بشأن-تفجير-خطي-التيار-الشمالي-بمبادرة-روسية-1078935589.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ألمانيا تكشف معلومات عن تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"
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أبلغت ألمانيا عن سفينة مشبوهة يمكن استخدامها لنقل متفجرات لتنظيم هجمات إرهابية على خطوط نقل الغاز "التيار الشمالي"، ويتم تقديم البيانات ذات الصلة، في رسالة وزعتها البعثات الدائمة للدول الثلاث لدى الأمم المتحدة.
وتم نشر الرسالة على موقع وزارة الخارجية الدنماركية على "تويتر"، قبل اجتماع طلبته روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن مسألة التخريب على خطي أنابيب "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي 2"، وسيعقد الاجتماع، اليوم الثلاثاء
.
وجاء في الرسالة: "فيما يتعلق باستئجار يخت شراعي مشبوه، وجد التحقيق أن اليخت كان مستأجرا باسم شخص استخدم المستندات المقدمة لإخفاء هوية المستأجر الحقيقي، ولا يزال التحقيق مستمرا عما إذا كان هذا الشخص موجودا في وقت لاحق على متن اليخت أم لا".
وستعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة في مجلس الأمن الدولي
بطلب من روسيا حول قضية تفجير خطوط نقل الغاز "التيار الشمالي"، ومن المخطط أن تبدأ، عند الساعة 10:00 ليلًا بتوقيت موسكو.
وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو سوف "تدحض مرة أخرى موقف الغرب بأن التحقيق في هذا الحادث يولى له اهتمام كبير في الدنمارك وألمانيا والسويد، وأنه ليس هناك حاجة للجهود الدولية للعثور على الجناة".