عربي
https://sputnikarabic.ae/20230711/ألمانيا-تكشف-معلومات-عن-تفجير-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-1078946029.html
ألمانيا تكشف معلومات عن تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"
ألمانيا تكشف معلومات عن تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"
أبلغت ألمانيا عن سفينة مشبوهة يمكن استخدامها لنقل متفجرات لتنظيم هجمات إرهابية على خطوط نقل الغاز "التيار الشمالي"، ويتم تقديم البيانات ذات الصلة، في رسالة... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:58+0000
2023-07-11T11:58+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وتم نشر الرسالة على موقع وزارة الخارجية الدنماركية على "تويتر"، قبل اجتماع طلبته روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن مسألة التخريب على خطي أنابيب "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي 2"، وسيعقد الاجتماع، اليوم الثلاثاء.وجاء في الرسالة: "فيما يتعلق باستئجار يخت شراعي مشبوه، وجد التحقيق أن اليخت كان مستأجرا باسم شخص استخدم المستندات المقدمة لإخفاء هوية المستأجر الحقيقي، ولا يزال التحقيق مستمرا عما إذا كان هذا الشخص موجودا في وقت لاحق على متن اليخت أم لا".وستعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة في مجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا حول قضية تفجير خطوط نقل الغاز "التيار الشمالي"، ومن المخطط أن تبدأ، عند الساعة 10:00 ليلًا بتوقيت موسكو.وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو سوف "تدحض مرة أخرى موقف الغرب بأن التحقيق في هذا الحادث يولى له اهتمام كبير في الدنمارك وألمانيا والسويد، وأنه ليس هناك حاجة للجهود الدولية للعثور على الجناة".
https://sputnikarabic.ae/20230711/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بشأن-تفجير-خطي-التيار-الشمالي-بمبادرة-روسية-1078935589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ألمانيا تكشف معلومات عن تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي"

11:58 GMT 11.07.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبرTelegramNabd
أبلغت ألمانيا عن سفينة مشبوهة يمكن استخدامها لنقل متفجرات لتنظيم هجمات إرهابية على خطوط نقل الغاز "التيار الشمالي"، ويتم تقديم البيانات ذات الصلة، في رسالة وزعتها البعثات الدائمة للدول الثلاث لدى الأمم المتحدة.
وتم نشر الرسالة على موقع وزارة الخارجية الدنماركية على "تويتر"، قبل اجتماع طلبته روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن مسألة التخريب على خطي أنابيب "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي 2"، وسيعقد الاجتماع، اليوم الثلاثاء.
وجاء في الرسالة: "فيما يتعلق باستئجار يخت شراعي مشبوه، وجد التحقيق أن اليخت كان مستأجرا باسم شخص استخدم المستندات المقدمة لإخفاء هوية المستأجر الحقيقي، ولا يزال التحقيق مستمرا عما إذا كان هذا الشخص موجودا في وقت لاحق على متن اليخت أم لا".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن تفجير خطي "التيار الشمالي" بمبادرة روسية
05:14 GMT
وستعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة في مجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا حول قضية تفجير خطوط نقل الغاز "التيار الشمالي"، ومن المخطط أن تبدأ، عند الساعة 10:00 ليلًا بتوقيت موسكو.
وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو سوف "تدحض مرة أخرى موقف الغرب بأن التحقيق في هذا الحادث يولى له اهتمام كبير في الدنمارك وألمانيا والسويد، وأنه ليس هناك حاجة للجهود الدولية للعثور على الجناة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала