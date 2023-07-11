https://sputnikarabic.ae/20230711/أمريكا-تعلن-استعدادها-لإطلاق-محادثات-بشأن-نيو-ستارت-مع-روسيا-1078956379.html
أمريكا تعلن استعدادها لإطلاق محادثات بشأن "نيو ستارت" مع روسيا
أمريكا تعلن استعدادها لإطلاق محادثات بشأن "نيو ستارت" مع روسيا
كشفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لإجراء محادثات مع روسيا بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت". 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T15:15+0000
2023-07-11T15:15+0000
2023-07-11T15:15+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز، في إفادة صحفية: "نحن مستعدون لإجراء مناقشات مع روسيا حول معاهدة نيو ستارت".وتابعت بالقول:وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية.وأضاف بيسكوف: "روسيا منفتحة على الحوار، ونحن نعتبر هذا أمرًا بالغ الأهمية، ولكن علينا أولًا أن نفهم كيفية صياغة هذا الاقتراح، لأنه، بالطبع، من الصعب جدًا التركيز على التصريحات الصحفية في مثل هذه القضايا المهمة والحساسة، خاصة عندما نشهد مثل هذا العجز في الثقة المتبادلة في علاقاتنا الثنائية".
https://sputnikarabic.ae/20230602/السفارة-الروسية-اتهامات-واشنطن-لروسيا-بانتهاك-معاهدة-ستارت-ليس-لها-علاقة-بالأسباب-الحقيقية-للأزمة--1077662878.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعلن استعدادها لإطلاق محادثات بشأن "نيو ستارت" مع روسيا
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كشفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لإجراء محادثات مع روسيا بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز، في إفادة صحفية: "نحن مستعدون لإجراء مناقشات مع روسيا حول معاهدة نيو ستارت".
نتفهم أن هناك عقبات واضحة أمام القيام بذلك، بما في ذلك ما إذا كانت روسيا ستتصرف بحسن نية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية.
وأضاف بيسكوف: "روسيا منفتحة على الحوار، ونحن نعتبر هذا أمرًا بالغ الأهمية، ولكن علينا أولًا أن نفهم كيفية صياغة هذا الاقتراح، لأنه، بالطبع، من الصعب جدًا التركيز على التصريحات الصحفية في مثل هذه القضايا المهمة والحساسة، خاصة عندما نشهد مثل هذا العجز في الثقة المتبادلة في علاقاتنا الثنائية".