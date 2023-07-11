https://sputnikarabic.ae/20230711/إيران-والإمارات-تناقشان-تطوير-الحقول-النفطية-المشتركة--1078947344.html
إيران والإمارات تناقشان تطوير الحقول النفطية المشتركة
إيران والإمارات تناقشان تطوير الحقول النفطية المشتركة
ناقش وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، عزم بلديهما تطوير حقول النفط المشتركة بينهما. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T12:40+0000
2023-07-11T12:40+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمر "أوبك" في فيينا، الذي يحمل عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وناقش الوزيران الإيراني والإماراتي خلال اجتماعهما في مؤتمر "أوبك"، الأوضاع في أسواق النفط العالمية والمجالات المتوفرة للتعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز.وتطرق الوزيران كذلك إلى موضوع تطوير التعاون النفطي بين إيران والإمارات، وتجارة النفط الخام، والغاز الطبيعي، والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.يشار إلى أنه، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إيران-ترفض-البيان-الخليجي-الروسي-المشترك-بشأن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1078939538.html
https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-وصول-سفير-إيران-الجديد-لدى-الإمارات-إلى-أبو-ظبي-1078035119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي
إيران والإمارات تناقشان تطوير الحقول النفطية المشتركة
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ناقش وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، عزم بلديهما تطوير حقول النفط المشتركة بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمر "أوبك" في فيينا، الذي يحمل عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "فارس".
وناقش الوزيران الإيراني والإماراتي خلال اجتماعهما في مؤتمر "أوبك"، الأوضاع في أسواق النفط العالمية والمجالات المتوفرة للتعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز.
وتطرق الوزيران كذلك إلى موضوع تطوير التعاون النفطي بين إيران والإمارات، وتجارة النفط الخام، والغاز الطبيعي، والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.
يشار إلى أنه، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران
، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.
وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.