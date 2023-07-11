عربي
الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلف
https://sputnikarabic.ae/20230711/الأمة-الكويتي-يصدر-5-توصيات-بعد-الإساءة-إلى-القرآن-في-السويد-1078964327.html
"الأمة الكويتي" يصدر 5 توصيات بعد الإساءة إلى القرآن في السويد
"الأمة الكويتي" يصدر 5 توصيات بعد الإساءة إلى القرآن في السويد
أصدر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، 5 توصيات إلى مجموعة من الوزارت، تتعلق بحادثة حرق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T17:28+0000
2023-07-11T17:28+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
السويد
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81bf63cb0fb90cd4d39e3df795a1d678.jpg
وحسب صحيفة "الراي"، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم.وخلال الجلسة، أصدر المجلس 5 توصيات تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الفعل: - وجه وزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.- وجه الوزارة إلى منع التصدير إلى الدول التي تسمح "بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين".- أوصى المجلس وزارة الخارجية بالقيام بدورها بالمحافل الدولية من خلال المطالبة بوضع قانون دولي يجرم مَن يتعدى على الدين الإسلامي يسمح برفع قضايا بالمحاكم الدولية.- دعا إلى عدم السماح بقبول "طلب اللجوء السياسي لمَن يسب الدين والرب والرسل والقرآن".- طالب المجلس وزارة الإعلام إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي تسيء إلى الإسلام وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.وأثارت حادثة حرق نسخة من القرآن في أول أيام عيد الأضحى الماضي على يد رجل سويدي وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، استنكارا واسعا في العالم العربي والإسلامي.من جانبه، أعرب وزير الخارجية السويدي عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل"، معبرًا عن "عميق أسفه لما حدث"، مؤكدا أن "الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".وتابع أن "حكومة السويد تتفهم تمامًا أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".
https://sputnikarabic.ae/20230711/بعد-حادثة-حرق-مصحف-الكويت-طباعة-100-ألف-نسخة-من-القرآن-باللغة-السويدية-1078939394.html
الكويت
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069179513_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d1aee96c1f5ec630a85918ab0b9557d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, السويد, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, السويد, العالم العربي, الأخبار

"الأمة الكويتي" يصدر 5 توصيات بعد الإساءة إلى القرآن في السويد

17:28 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATحفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبرTelegramNabd
أصدر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، 5 توصيات إلى مجموعة من الوزارت، تتعلق بحادثة حرق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وحسب صحيفة "الراي"، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم.
وخلال الجلسة، أصدر المجلس 5 توصيات تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الفعل:
- وجه وزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.
- وجه الوزارة إلى منع التصدير إلى الدول التي تسمح "بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين".
- أوصى المجلس وزارة الخارجية بالقيام بدورها بالمحافل الدولية من خلال المطالبة بوضع قانون دولي يجرم مَن يتعدى على الدين الإسلامي يسمح برفع قضايا بالمحاكم الدولية.
رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
بعد حادثة حرق مصحف... الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية
08:35 GMT
- دعا إلى عدم السماح بقبول "طلب اللجوء السياسي لمَن يسب الدين والرب والرسل والقرآن".
- طالب المجلس وزارة الإعلام إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي تسيء إلى الإسلام وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.
وأثارت حادثة حرق نسخة من القرآن في أول أيام عيد الأضحى الماضي على يد رجل سويدي وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، استنكارا واسعا في العالم العربي والإسلامي.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السويدي عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل"، معبرًا عن "عميق أسفه لما حدث"، مؤكدا أن "الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".
وتابع أن "حكومة السويد تتفهم تمامًا أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала