https://sputnikarabic.ae/20230711/الأمة-الكويتي-يصدر-5-توصيات-بعد-الإساءة-إلى-القرآن-في-السويد-1078964327.html

"الأمة الكويتي" يصدر 5 توصيات بعد الإساءة إلى القرآن في السويد

"الأمة الكويتي" يصدر 5 توصيات بعد الإساءة إلى القرآن في السويد

أصدر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، 5 توصيات إلى مجموعة من الوزارت، تتعلق بحادثة حرق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T17:28+0000

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وحسب صحيفة "الراي"، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم.وخلال الجلسة، أصدر المجلس 5 توصيات تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الفعل: - وجه وزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بالتعدي على القرآن.- وجه الوزارة إلى منع التصدير إلى الدول التي تسمح "بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتحمي المعتدين".- أوصى المجلس وزارة الخارجية بالقيام بدورها بالمحافل الدولية من خلال المطالبة بوضع قانون دولي يجرم مَن يتعدى على الدين الإسلامي يسمح برفع قضايا بالمحاكم الدولية.- دعا إلى عدم السماح بقبول "طلب اللجوء السياسي لمَن يسب الدين والرب والرسل والقرآن".- طالب المجلس وزارة الإعلام إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي تسيء إلى الإسلام وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.وأثارت حادثة حرق نسخة من القرآن في أول أيام عيد الأضحى الماضي على يد رجل سويدي وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، استنكارا واسعا في العالم العربي والإسلامي.من جانبه، أعرب وزير الخارجية السويدي عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل"، معبرًا عن "عميق أسفه لما حدث"، مؤكدا أن "الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".وتابع أن "حكومة السويد تتفهم تمامًا أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".

https://sputnikarabic.ae/20230711/بعد-حادثة-حرق-مصحف-الكويت-طباعة-100-ألف-نسخة-من-القرآن-باللغة-السويدية-1078939394.html

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