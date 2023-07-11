عربي
https://sputnikarabic.ae/20230711/الجيش-السوداني-يعلن-تحييد-العشرات-من-متمردي-الحركة-الشعبية---شمال-في-ولاية-النيل-الأزرق-1078946665.html
الجيش السوداني يعلن تحييد العشرات من متمردي "الحركة الشعبية - شمال" في ولاية النيل الأزرق
الجيش السوداني يعلن تحييد العشرات من متمردي "الحركة الشعبية - شمال" في ولاية النيل الأزرق
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، "مقتل العشرات واستلام عتاد وسلاح من متمردي "الحركة الشعبية ـ شمال" في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد". 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:56+0000
2023-07-11T11:56+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
وقالت القوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنها "دحرت متمردي الحركة الشعبية قيادة المتمرد جوزيف توكا وكبدتهم خسائر كبيرة في منطقة النيل الأزرق العسكرية محلية - الكرمك"، مشيرة إلى استلام عتاد وسلاح وقتلت العشرات.وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت تمسكها برفض ترؤس كينيا لجلسات "إيغاد" بسبب عدم حياد الرئيس الكيني في الأزمة، مشيرة أن الوفد الحكومي لا يزال في أديس أبابا، ينتظر الاستجابة لطلبه بشأن رفض رئاسة كينيا اجتماع "إيغاد".وأعربت الآلية الرباعية لـ"إيغاد"، في وقت سابق، عن أسفها لغياب وفد الحكومة السودانية عن حضور اجتماعها، الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحل الأزمة السودانية.وقالت "إيغاد" في البيان الختامي إنها "تلاحظ الغياب المؤسف لوفد القوات المسلحة السودانية على الرغم من الدعوة وتأكيد الحضور".وأكدت أن "عدم وجود حل عسكري للصراع في جمهورية السودان، وفي هذا الصدد، فقد قررت حشد وتركيز جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل عقد لقاء وجها لوجه بين قادة الأطراف المتحاربة؛ وحث الأطراف بشدة على وقف العنف على الفور والتوقيع على وقف غير مشروط وغير محدد لإطلاق النار من خلال اتفاق لوقف الأعمال العدائية تدعمه آلية إنفاذ ومراقبة فعالة".كما أعربت "إيغاد"عن "قلقها العميق إزاء تأثير الحرب الدائرة في جمهورية السودان التي أودت بحياة الآلاف حتى الآن وتشريد ما يقرب من 3 ملايين شخص، بما في ذلك 2.2 مليون نازح وحوالي 615 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، ويقدر الدول المجاورة للسودان التي فتحت حدودها لتوفير الحماية للسودانيين".واستضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمنعقد لبحث سبل حل الأزمة السودانية.يشار إلى أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.وتتواصل، منذ 15أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إثيوبيا-تدعو-لإجراءات-عاجلة-في-السودان-بينها-فرض-منطقة-حظر-طيران-1078938337.html
https://sputnikarabic.ae/20230709/مصر-تعلن-استضافة-مؤتمر-قمة-دول-الجوار-المباشر-للسودان-الخميس-المقبل-1078887312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني يعلن تحييد العشرات من متمردي "الحركة الشعبية - شمال" في ولاية النيل الأزرق

11:56 GMT 11.07.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، "مقتل العشرات واستلام عتاد وسلاح من متمردي "الحركة الشعبية ـ شمال" في ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد".
وقالت القوات المسلحة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنها "دحرت متمردي الحركة الشعبية قيادة المتمرد جوزيف توكا وكبدتهم خسائر كبيرة في منطقة النيل الأزرق العسكرية محلية - الكرمك"، مشيرة إلى استلام عتاد وسلاح وقتلت العشرات.
وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت تمسكها برفض ترؤس كينيا لجلسات "إيغاد" بسبب عدم حياد الرئيس الكيني في الأزمة، مشيرة أن الوفد الحكومي لا يزال في أديس أبابا، ينتظر الاستجابة لطلبه بشأن رفض رئاسة كينيا اجتماع "إيغاد".
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
إثيوبيا تدعو لإجراءات عاجلة في السودان بينها فرض منطقة حظر طيران
07:51 GMT
وأعربت الآلية الرباعية لـ"إيغاد"، في وقت سابق، عن أسفها لغياب وفد الحكومة السودانية عن حضور اجتماعها، الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحل الأزمة السودانية.
وقالت "إيغاد" في البيان الختامي إنها "تلاحظ الغياب المؤسف لوفد القوات المسلحة السودانية على الرغم من الدعوة وتأكيد الحضور".
وأكدت أن "عدم وجود حل عسكري للصراع في جمهورية السودان، وفي هذا الصدد، فقد قررت حشد وتركيز جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل عقد لقاء وجها لوجه بين قادة الأطراف المتحاربة؛ وحث الأطراف بشدة على وقف العنف على الفور والتوقيع على وقف غير مشروط وغير محدد لإطلاق النار من خلال اتفاق لوقف الأعمال العدائية تدعمه آلية إنفاذ ومراقبة فعالة".
كما أعربت "إيغاد"عن "قلقها العميق إزاء تأثير الحرب الدائرة في جمهورية السودان التي أودت بحياة الآلاف حتى الآن وتشريد ما يقرب من 3 ملايين شخص، بما في ذلك 2.2 مليون نازح وحوالي 615 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، ويقدر الدول المجاورة للسودان التي فتحت حدودها لتوفير الحماية للسودانيين".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
مصر تعلن استضافة مؤتمر قمة دول الجوار المباشر للسودان الخميس المقبل
9 يوليو, 13:35 GMT
واستضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمنعقد لبحث سبل حل الأزمة السودانية.
يشار إلى أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.
وتتواصل، منذ 15أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала