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https://sputnikarabic.ae/20230711/الخارجية-الروسية-أوروبا-تدعو-إلى-قرارات-غير-شرعية-بحق-الرياضيين-الروس-1078947916.html
الخارجية الروسية: أوروبا تدعو إلى قرارات "غير شرعية" بحق الرياضيين الروس
الخارجية الروسية: أوروبا تدعو إلى قرارات "غير شرعية" بحق الرياضيين الروس
لفتت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الانتباه إلى حقيقة أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تواصل الدعوة إلى قرارات غير قانونية وغير... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T12:41+0000
2023-07-11T12:42+0000
روسيا
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واعتبرت زاخاروفا في بيان عبر قناتها على "تليغرام" أنه "يجب على الغرب، مع الغالبية المطلقة في العالم، مشاركة المبادئ الأولمبية إذا كانت حقًا من أجل الديمقراطية".ولفت زاخاروفا الانتباه إلى حقيقة أن "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تواصل الدفاع عن قرارات غير قانونية وغير شرعية تطالب بـ "الحظر التام" على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في الألعاب الأولمبية، منتهكة بذلك العديد من الوثائق الدولية".وشددت زاخاروفا على الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بدعوة لضمان مشاركة جميع المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية بباريس. الأغلبية على أساس القانون الدولي ".
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الخارجية الروسية: أوروبا تدعو إلى قرارات "غير شرعية" بحق الرياضيين الروس

12:41 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 11.07.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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لفتت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الانتباه إلى حقيقة أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تواصل الدعوة إلى قرارات غير قانونية وغير شرعية ضد الرياضيين الروس والبيلاروسيين.
واعتبرت زاخاروفا في بيان عبر قناتها على "تليغرام" أنه "يجب على الغرب، مع الغالبية المطلقة في العالم، مشاركة المبادئ الأولمبية إذا كانت حقًا من أجل الديمقراطية".
ولفت زاخاروفا الانتباه إلى حقيقة أن "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تواصل الدفاع عن قرارات غير قانونية وغير شرعية تطالب بـ "الحظر التام" على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في الألعاب الأولمبية، منتهكة بذلك العديد من الوثائق الدولية".
وفي الوقت نفسه، لا تزال الأغلبية المطلقة في العالم متمسكة بالمبادئ الأولمبية، وهكذا، في باكو وبمبادرة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اعتمدت حركة عدم الانحياز (120 دولة و 20 مراقبا آخر) إعلانا خاصا للجنة.
وشددت زاخاروفا على الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز بدعوة لضمان مشاركة جميع المنتخبات الوطنية في الألعاب الأولمبية بباريس. الأغلبية على أساس القانون الدولي ".
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