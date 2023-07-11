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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو--25--عاجل-1078945631.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25"- عاجل
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25"- عاجل
تصدت وسائط الدفاع الجوي الروسية، اليوم الثلاثاء، لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25"، في مقاطعة خيرسون، واعترضت 4 صواريخ غربية الصنع كانت في طريقها لاستهداف... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:15+0000
2023-07-11T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز سو- 25 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في منطقتي سادوفي وتياغينكا في مقاطعة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشر طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق جيتلوفكا و نوفوكراسنيانكا و نوفودروجيسك في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وليوبيموفكا في مقاطعة زابوروجيه وكونستانتينوفكا في مقاطعة خيرسون.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25"- عاجل

11:15 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 11.07.2023)
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يتبع
تصدت وسائط الدفاع الجوي الروسية، اليوم الثلاثاء، لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو- 25"، في مقاطعة خيرسون، واعترضت 4 صواريخ غربية الصنع كانت في طريقها لاستهداف مواقع روسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز سو- 25 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في منطقتي سادوفي وتياغينكا في مقاطعة خيرسون".

تم اعتراض ثلاثة صواريخ كروز "ستورم شادو" وصاروخا آخر تم إطلاقه من راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشر طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق جيتلوفكا و نوفوكراسنيانكا و نوفودروجيسك في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وليوبيموفكا في مقاطعة زابوروجيه وكونستانتينوفكا في مقاطعة خيرسون.
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