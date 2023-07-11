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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الدفاع-الكورية-الجنوبية-تكشف-عن-أحدث-دفعة-من-الإمدادات-العسكرية-لدعم-أوكرانيا-1078944252.html
الدفاع الكورية الجنوبية تكشف عن أحدث دفعة من الإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا
الدفاع الكورية الجنوبية تكشف عن أحدث دفعة من الإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا
كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أحدث دفعة من الإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:44+0000
2023-07-11T10:44+0000
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وأعلنت وزارة دفاع سيئول أن كوريا الجنوبية أرسلت أجهزة الكشف عن الألغام والبدلات الواقية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وتتزامن دفعة المساعدات الأخيرة من سيئول لأوكرانيا مع توقعات بحضور الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، المنعقدة الأسبوع الجاري.يشار إلى أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت سابقا عن إرسالها طائرة نقل عسكرية إلى أوكرانيا، تحمل إمدادات عسكرية إضافية، والتي ذكرت تقارير أنها وصلت إلى بولندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتسليم المواد.كما أنه في العام الماضي، أرسلت كوريا الجنوبية 3 دفعات من المساعدات العسكرية غير القتالية إلى أوكرانيا، والتي تشمل مجموعات الإسعافات الأولية، والأدوية، والأقنعة الواقية من الغازات، والخيام، والسترات الواقية من الرصاص، والمواد الغذائية للقوات الميدانية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-تحذر-كوريا-الجنوبية-من-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1076104541.html
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أخبار أوكرانيا, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أخبار أوكرانيا, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

الدفاع الكورية الجنوبية تكشف عن أحدث دفعة من الإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا

10:44 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUNجنود في جيش كوريا الجنوبية
جنود في جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
جنود في جيش كوريا الجنوبية
© AFP 2023 / JEON HEON-KYUN
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كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أحدث دفعة من الإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا.
وأعلنت وزارة دفاع سيئول أن كوريا الجنوبية أرسلت أجهزة الكشف عن الألغام والبدلات الواقية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وتتزامن دفعة المساعدات الأخيرة من سيئول لأوكرانيا مع توقعات بحضور الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، المنعقدة الأسبوع الجاري.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تحذر كوريا الجنوبية من إمداد أوكرانيا بالسلاح
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يشار إلى أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت سابقا عن إرسالها طائرة نقل عسكرية إلى أوكرانيا، تحمل إمدادات عسكرية إضافية، والتي ذكرت تقارير أنها وصلت إلى بولندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتسليم المواد.
كما أنه في العام الماضي، أرسلت كوريا الجنوبية 3 دفعات من المساعدات العسكرية غير القتالية إلى أوكرانيا، والتي تشمل مجموعات الإسعافات الأولية، والأدوية، والأقنعة الواقية من الغازات، والخيام، والسترات الواقية من الرصاص، والمواد الغذائية للقوات الميدانية.
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