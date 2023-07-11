https://sputnikarabic.ae/20230711/السفير-الإيراني-لدى-بغداد-واشنطن-تستخدم-ملف-الكهرباء-لتأجيج-الشارع-العراقي-ضد-طهران-1078965151.html

السفير الإيراني لدى بغداد: واشنطن تستخدم ملف الكهرباء لتأجيج الشارع العراقي ضد طهران

السفير الإيراني لدى بغداد: واشنطن تستخدم ملف الكهرباء لتأجيج الشارع العراقي ضد طهران

قال السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم، إن الأصوات الوطنية التي تطالب بإخراج ملف الكهرباء من التعامل السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعالى. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T18:02+0000

2023-07-11T18:02+0000

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جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، التي أشارت إلى أن واشنطن تستخدم هذا الملف لتأجيج الشارع العراقي ضد إيران.وتابع كاظم: "هذه الأصوات تطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، وهي تستحق الشكر، كما يجب شكر الحكومة العراقية على جهودها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين".وقال جواد رحيم الساعدي، الأمين العام لحركة الجهاد والبناء العراقي، إن واشنطن تحاول استغلال ملف الكهرباء والحظر على إيران، حتى لا تحصل طهران على ثمن الغاز الذي يشتريه العراق منها، مما يقود إلى تأجيج الشارع العراقي ضد إيران.ولفت الساعدي إلى أن أزمة الكهرباء في العراق عادت من جديد، مشيرا إلى أنه رغم تأمين الحكومة لقيمة الديون الإيرانية المستحقة مقابل الغاز، إلا أن العقوبات الأمريكية على طهران حالت دون تسليمها.وأوضح الساعدي أن السياسة الأمريكية تجاه العراق لم تعد خافية على أحد، مؤكدا أنها تتعارض مع مصالح العراقيين وتسعى إلى تأجيج الأوضاع.وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي محمد نوري العبد ربه، إنه يتوقع أن تبدأ، خلال أيام، وزارة الخارجية العراقية مشاورات مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد حل لمشكلة سداد الديون المستحقة على العراق لإيران من استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية.وفي وقت سابق، أعلن مجيد تشنغي، نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، أن بغداد سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز الإيراني.وكانت ديون بغداد الخاصة بالغاز الإيراني، قد تجاوزت 1.6 مليار دولار، عن مشتريات الغاز والطاقة الإيرانية وحدها، بين سنتي 2019 و2021.

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