https://sputnikarabic.ae/20230711/الصحة-السودانية-34-قتيلا-في-قصف-عشوائي-على-سوق-شعبي-بأم-درمان-1078970177.html
الصحة السودانية: 34 قتيلا في قصف عشوائي على سوق شعبي بأم درمان
الصحة السودانية: 34 قتيلا في قصف عشوائي على سوق شعبي بأم درمان
قالت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، مساء الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 34 شخصًا لقوا حتفهم في قصف استهدف سوقًا في مدينة أم درمان السودانية، المجاورة لنهر النيل... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T23:33+0000
2023-07-11T23:33+0000
2023-07-11T23:33+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان أن "34 شخصًا قتلوا من بين التجار في سوق (الملجه) بأم درمان نتيجة للقصف العشوائي"، مشيرة إلى أنه كان هناك أطفال بين القتلى.لم تصدر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حتى الآن بيانات رسمية بشأن القصف، الذي وقع ليلة الثلاثاء، بحسب الوزارة.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-حصيلة-الضحايا-منذ-بدء-الاشتباكات-إلى-958-قتيلا-1078084363.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الصحة السودانية: 34 قتيلا في قصف عشوائي على سوق شعبي بأم درمان
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قالت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، مساء الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 34 شخصًا لقوا حتفهم في قصف استهدف سوقًا في مدينة أم درمان السودانية، المجاورة لنهر النيل وعاصمة البلاد، الخرطوم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "34 شخصًا قتلوا من بين التجار في سوق (الملجه) بأم درمان نتيجة للقصف العشوائي"، مشيرة إلى أنه كان هناك أطفال بين القتلى.
لم تصدر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حتى الآن بيانات رسمية بشأن القصف، الذي وقع ليلة الثلاثاء، بحسب الوزارة.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.