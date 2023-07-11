https://sputnikarabic.ae/20230711/الطيران-الروسي-يدمر-مركزي-قيادة-للجيش-الأوكراني--عاجل-1078945918.html
الطيران الروسي يدمر مركزي قيادة للجيش الأوكراني
الطيران الروسي يدمر مركزي قيادة للجيش الأوكراني
دمرت القوات الفضائية الروسية، اليوم الثلاثاء، مركزين قياديين تابعين للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T11:33+0000
2023-07-11T11:33+0000
2023-07-11T11:45+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ضرب سلاحا الطيران والمدفعية الروسيان، موقعين لقيادة اللواءين الميكانيكيين 24 و 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا
الطيران الروسي يدمر مركزي قيادة للجيش الأوكراني
11:33 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
دمرت القوات الفضائية الروسية، اليوم الثلاثاء، مركزين قياديين تابعين للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ضرب سلاحا الطيران والمدفعية الروسيان، موقعين لقيادة اللواءين الميكانيكيين 24 و 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه".
بالإضافة إلى 75 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار و94 نقطة تجمع للقوى العاملة والمعدات العسكرية.