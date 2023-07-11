https://sputnikarabic.ae/20230711/العراق-يبدأ-خلال-أيام-مشاورات-مع-واشنطن-حول-ديون-الغاز-الإيرانية-1078950538.html

العراق يبدأ خلال أيام مشاورات مع واشنطن حول ديون الغاز الإيرانية

العراق يبدأ خلال أيام مشاورات مع واشنطن حول ديون الغاز الإيرانية

توقع رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي، محمد نوري العبد ربه، أن تبدأ وزارة الخارجية العراقية خلال أيام مشاورات مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T14:19+0000

2023-07-11T14:19+0000

2023-07-11T14:19+0000

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بغداد – سبوتنيك. وقال العبد ربه، في تصريح لــ"سبوتنيك"، "كلجنة برلمانية طلبنا من الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة، إلا أنه حتى الآن، لم تعلمنا الحكومة بإجراءاتها. لكن حسب تقديراتنا، وزارة الخارجية ولأنها المعنية بهذا الدور، ستبدأ خلال أيام، بإجراءاتها مع الجانب الأمريكي، وأعتقد ستكون هناك عملية، خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف: "نحن طالبنا الحكومة أن تعمل عن طريق وزارة الخارجية وعبر الطرق الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع طهران للضغط على إيران أيضا، لأنه نحن لسنا جزء من المشكلة بل نحن جزء من الحل".وأكد العبد ربه أن "المبالغ المستحقة لإيران مرصودة وموجودة في البنوك، لذلك المشكلة ليست مع العراق، لكنها بين الطرفين الأمريكي والإيراني ولذلك أردنا إبعاد العراق عن الخلافات بين البلدين".وأشار إلى أن "هناك عقوبات أمريكية على إيران، والحكومة العراقية تعاملت مع إيران على استيراد الغاز، وكان يفترض أيضا على الحكومة أن تجد بدائل في حال وصول الأمور إلى هكذا مستوى"، مشيرا إلى أن "الجميع يعلم أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كثير من الدول وتمنع التعامل معها، وإيران من هذه الدول".وأردف: "ولذلك العراق، بالمقابل، كان من المفترض أن يبحث عن بدائل للغاز الإيراني، خلال السنوات الماضية، وإما أن يلتزم بالعقوبات أو ألا يلتزم، ولذلك نحاول الآن بالطرق الدبلوماسية أن نفض هذا الاشتباك ونصل إلى نتيجة مرضية للجميع".وحول توقعاته عما إذا كانت المحادثات مع واشنطن ستؤدي إلى نتائج إيجابية، أجاب العبد ربه: "في تقديري، نعم تؤدي لأن العراق يحتاج الغاز، خلال الشهرين الحالي والمقبل، وبعدها من الممكن أن تكون لدينا بعض البدائل، ليست بدائل بشكل كامل لكن بعض البدائل، مع العلم أن العراق يحتاج لاستيراد الغاز سواء من إيران أو من دول أخرى، ولذلك يجب أن تتحرك الحكومة على بدائل مستقبلية".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، أمس الاثنين، أن العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلبًا على منظومة الإنتاج الوطنية.وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، إن البلاد ستواجه نقصا في الكهرباء، بعد قطع إمدادات الغاز من إيران بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة.وأفادت الوزارة، في بيان، بأن إجمالي إمدادات الكهرباء انخفض بشكل كبير، بعد أن أوقفت إيران تصدير 5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى العراق.وذكر البيان أن "الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية لرسوم الغاز من الجانب العراقي".وتعد واردات الغاز ضرورية للعراق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خلال أشهر الصيف، الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا في البلاد، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

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