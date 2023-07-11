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الكرملين يتعهد بإجراءات مضادة بعد قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/القوات-الروسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-محصنا-على-محور-دونيتسك-فيديو-1078942637.html
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا "محصنا" على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا "محصنا" على محور دونيتسك... فيديو
قام جنود من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير نقطة عسكرية أوكرانية ومركبتين على محور دونيتسك، وقام المقاتلون بتصوير لقطات من الهجوم. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:09+0000
2023-07-11T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وأفاد أحد رجال الاستطلاع لـ"سبوتنيك"، بأن قوات الكتيبة اكتشفت منزلا يتم استخدامه من قبل مجموعة من المقاتلين الأعداء.وفي يوم أمس، جاء في تقرير وزارة الدفاع اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الإجراءات الكفيلة والمختصة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن إفشال هجمات للعدو في مناطق بلدات نيفيلسكوي وفودونوي وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقا، وتدمير دبابة واحدة وأربع مركبات".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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الأخبار
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا "محصنا" على محور دونيتسك... فيديو

10:09 GMT 11.07.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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قام جنود من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير نقطة عسكرية أوكرانية ومركبتين على محور دونيتسك، وقام المقاتلون بتصوير لقطات من الهجوم.
وأفاد أحد رجال الاستطلاع لـ"سبوتنيك"، بأن قوات الكتيبة اكتشفت منزلا يتم استخدامه من قبل مجموعة من المقاتلين الأعداء.
وفي يوم أمس، جاء في تقرير وزارة الدفاع اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الإجراءات الكفيلة والمختصة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن إفشال هجمات للعدو في مناطق بلدات نيفيلسكوي وفودونوي وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقا، وتدمير دبابة واحدة وأربع مركبات".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
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