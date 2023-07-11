https://sputnikarabic.ae/20230711/القوات-الروسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-محصنا-على-محور-دونيتسك-فيديو-1078942637.html
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا "محصنا" على محور دونيتسك... فيديو
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا "محصنا" على محور دونيتسك... فيديو
قام جنود من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير نقطة عسكرية أوكرانية ومركبتين على محور دونيتسك، وقام المقاتلون بتصوير لقطات من الهجوم. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T10:09+0000
2023-07-11T10:09+0000
2023-07-11T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_0:9:1307:744_1920x0_80_0_0_8c09950827939d8bd96370018323cb3a.jpg
وأفاد أحد رجال الاستطلاع لـ"سبوتنيك"، بأن قوات الكتيبة اكتشفت منزلا يتم استخدامه من قبل مجموعة من المقاتلين الأعداء.وفي يوم أمس، جاء في تقرير وزارة الدفاع اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الإجراءات الكفيلة والمختصة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن إفشال هجمات للعدو في مناطق بلدات نيفيلسكوي وفودونوي وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقا، وتدمير دبابة واحدة وأربع مركبات".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_198:0:1254:792_1920x0_80_0_0_0f18dfb022eab407558fef0bce92f379.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا "محصنا" على محور دونيتسك... فيديو
تابعنا عبر
قام جنود من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير نقطة عسكرية أوكرانية ومركبتين على محور دونيتسك، وقام المقاتلون بتصوير لقطات من الهجوم.
وأفاد أحد رجال الاستطلاع لـ"سبوتنيك
"، بأن قوات الكتيبة اكتشفت منزلا يتم استخدامه من قبل مجموعة من المقاتلين الأعداء.
وفي يوم أمس
، جاء في تقرير وزارة الدفاع اليومي حول سير العملية العسكرية: "أسفرت الإجراءات الكفيلة والمختصة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، عن إفشال هجمات للعدو في مناطق بلدات نيفيلسكوي وفودونوي وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على نحو 275 عسكريًا أوكرانيًا ومرتزقا، وتدمير دبابة واحدة وأربع مركبات".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي
الرابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بلدة توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.