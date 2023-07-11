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ماكرون يعلن إرسال فرنسا صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعم "الهجوم المضاد"
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-من-طراز-سو-25-أوكرانيتين-في-خيرسون-1078940846.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو 25" أوكرانيتين في خيرسون
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو 25" أوكرانيتين في خيرسون
قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن تشكيلات مجموعة "دنيبر" الروسية دمرت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، مع طاقميهما بالقرب من خيرسون. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T09:28+0000
2023-07-11T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف المصدر: "نتيجة النيران الكثيفة الصادرة من مجموعة "دنيبر" في اتجاه خيرسون، تم تدمير طائرتين من طراز "سو-25" خلال اليوم الماضي، ولم يتمكن الطيارون من النجاة".ووفقا للمصدر، في منطقة جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون، قضت المدفعية الروسية على 10 جنود أوكرانيين، وأصيب 8 آخرون.كما تم تعطيل وحدتين من معدات العربات وطاقم "هاون 120 ملم".وفي صباح يوم الخميس، سحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية بضربات استباقية القوات الأوكرانية على محور خيرسون، ما أفشل خطط مهاجمة مواقع القوات الروسية.وقال قائد وحدة في المجموعة لـ"سبوتنيك": "الاستطلاع الجوي يجري على مدار الساعة دون انقطاع. عيوننا في السماء بشكل مستمر".
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يعطل-خطط-القوات-الأوكرانية-للهجوم-في-اتجاه-خيرسون-1078776373.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو 25" أوكرانيتين في خيرسون

09:28 GMT 11.07.2023
© Sputnik . DEMETRI STROGOFITCH / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ أرض جو مصممة على غرار صواريخ سام 6 الروسية
صواريخ أرض جو مصممة على غرار صواريخ سام 6 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . DEMETRI STROGOFITCH
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قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن تشكيلات مجموعة "دنيبر" الروسية دمرت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، مع طاقميهما بالقرب من خيرسون.
وأضاف المصدر: "نتيجة النيران الكثيفة الصادرة من مجموعة "دنيبر" في اتجاه خيرسون، تم تدمير طائرتين من طراز "سو-25" خلال اليوم الماضي، ولم يتمكن الطيارون من النجاة".
ووفقا للمصدر، في منطقة جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون، قضت المدفعية الروسية على 10 جنود أوكرانيين، وأصيب 8 آخرون.
كما تم تعطيل وحدتين من معدات العربات وطاقم "هاون 120 ملم".
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يعطل خطط القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه خيرسون
6 يوليو, 03:38 GMT
وفي صباح يوم الخميس، سحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية بضربات استباقية القوات الأوكرانية على محور خيرسون، ما أفشل خطط مهاجمة مواقع القوات الروسية.
وقال قائد وحدة في المجموعة لـ"سبوتنيك": "الاستطلاع الجوي يجري على مدار الساعة دون انقطاع. عيوننا في السماء بشكل مستمر".
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Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
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