https://sputnikarabic.ae/20230711/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-من-طراز-سو-25-أوكرانيتين-في-خيرسون-1078940846.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو 25" أوكرانيتين في خيرسون
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو 25" أوكرانيتين في خيرسون
قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن تشكيلات مجموعة "دنيبر" الروسية دمرت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، مع طاقميهما بالقرب من خيرسون. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T09:28+0000
2023-07-11T09:28+0000
2023-07-11T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف المصدر: "نتيجة النيران الكثيفة الصادرة من مجموعة "دنيبر" في اتجاه خيرسون، تم تدمير طائرتين من طراز "سو-25" خلال اليوم الماضي، ولم يتمكن الطيارون من النجاة".ووفقا للمصدر، في منطقة جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون، قضت المدفعية الروسية على 10 جنود أوكرانيين، وأصيب 8 آخرون.كما تم تعطيل وحدتين من معدات العربات وطاقم "هاون 120 ملم".وفي صباح يوم الخميس، سحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية بضربات استباقية القوات الأوكرانية على محور خيرسون، ما أفشل خطط مهاجمة مواقع القوات الروسية.وقال قائد وحدة في المجموعة لـ"سبوتنيك": "الاستطلاع الجوي يجري على مدار الساعة دون انقطاع. عيوننا في السماء بشكل مستمر".
https://sputnikarabic.ae/20230706/الجيش-الروسي-يعطل-خطط-القوات-الأوكرانية-للهجوم-في-اتجاه-خيرسون-1078776373.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو 25" أوكرانيتين في خيرسون
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قال مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، إن تشكيلات مجموعة "دنيبر" الروسية دمرت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، مع طاقميهما بالقرب من خيرسون.
وأضاف المصدر: "نتيجة النيران الكثيفة الصادرة من مجموعة "دنيبر" في اتجاه خيرسون
، تم تدمير طائرتين من طراز "سو-25" خلال اليوم الماضي، ولم يتمكن الطيارون من النجاة".
ووفقا للمصدر، في منطقة جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون، قضت المدفعية الروسية على 10 جنود أوكرانيين، وأصيب 8 آخرون.
كما تم تعطيل وحدتين من معدات العربات وطاقم "هاون 120 ملم".
وفي صباح يوم الخميس، سحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية بضربات استباقية القوات الأوكرانية
على محور خيرسون، ما أفشل خطط مهاجمة مواقع القوات الروسية.
وقال قائد وحدة في المجموعة لـ"سبوتنيك
": "الاستطلاع الجوي يجري على مدار الساعة دون انقطاع. عيوننا في السماء بشكل مستمر".