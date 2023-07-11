https://sputnikarabic.ae/20230711/الكرملين-يحذر-من-قرار-فرنسا-إرسال-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-ويتعهد-باتخاذ-إجراءات-مضادة---1078942201.html
الكرملين يتعهد بإجراءات مضادة بعد قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
الكرملين يتعهد بإجراءات مضادة بعد قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، "قرار خاطئ محفوف بالعواقب على كييف". 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T09:57+0000
2023-07-11T09:57+0000
2023-07-11T10:09+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، إن "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد"، مؤكدا أن القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.وأضاف: "بالطبع، لا تزال هناك حاجة إلى توضيح وتحديد عن أي مدى يدور الحديث. ومن وجهة نظرنا، هذا قرار خاطئ له عواقب على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ تدابير للرد".وتابع بيسكوف: " مرة أخرى، نكرر التأكيد على النهج المبدئي إزاء مثل هذه القرارات، فهذه القرارات لا يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث في إطار العملية العسكرية الخاصة. يمكن فقط زيادة العبء على نظام كييف".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لدعم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس: "قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
https://sputnikarabic.ae/20230711/ماكرون-يعلن-إرسال-فرنسا-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لدعم-الهجوم-المضاد-1078941972.html
https://sputnikarabic.ae/20230711/مصدر-لـسبوتنيك-مقترح-أردوغان-حول-انضمام-السويد-للناتو--يحال-للبرلمان-قريبا-1078938870.html
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أخبار فرنسا , روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الكرملين يتعهد بإجراءات مضادة بعد قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
09:57 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، "قرار خاطئ محفوف بالعواقب على كييف".
موسكو- سبوتنيك
. وقال بيسكوف للصحفيين، إن "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد"، مؤكدا أن القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف: "بالطبع، لا تزال هناك حاجة إلى توضيح وتحديد عن أي مدى يدور الحديث. ومن وجهة نظرنا، هذا قرار خاطئ له عواقب على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ تدابير للرد".
وتابع بيسكوف: " مرة أخرى، نكرر التأكيد على النهج المبدئي إزاء مثل هذه القرارات، فهذه القرارات لا يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث في إطار العملية العسكرية الخاصة. يمكن فقط زيادة العبء على نظام كييف".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، أن فرنسا قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
، لدعم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.
وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس: "قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".
وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.