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https://sputnikarabic.ae/20230711/تحطم-طائرة-مدنية-في-الصومال-بسبب-سقوط-عجلاتها-الأمامية-لدى-هبوطها-فيديو-1078956210.html
تحطم طائرة مدنية في الصومال بسبب سقوط عجلاتها الأمامية لدى هبوطها... فيديو
تحطم طائرة مدنية في الصومال بسبب سقوط عجلاتها الأمامية لدى هبوطها... فيديو
تحطمت طائرة مدنية في الصومال، على المدرج في مطار "آدم عدي" الدولي في العاصمة مقديشو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التابعة لشركة الخطوط الجوية المحلية "هالا". 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T15:12+0000
2023-07-11T15:12+0000
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وأكدت وزيرة النقل والطيران الصومالي فردوسة عثمان إيغال، أن الطائرة التي تحمل اسم "60-AAD"، كانت تقل مدنيين فقط وقت تحطمها، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأعلنت أن الحادث أسفر عن إصابة شخص، فيما تم إنقاذ جميع الركاب الآخرين، وكانت خدمات الطوارئ سريعة الاستجابة، وقدمت المساعدة الطبية للمحتاجين.وبحسب وزيرة النقل والطيران الصومالي، فإن سبب تحطم الطائرة يعود إلى سقوط العجلات الأمامية فور هبوطها.وأضافت أن السلطات الصومالية تحقق في الحادث، لتحديد السبب الذي أدى إلى هذا العطل الميكانيكي.وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلى أن رؤساء وزراء الصومال السابقين، لم يكونوا على متن الطائرة المحطمة، وأنهم وصلوا بسلام في رحلة منفصلة، تم تحديدها على أنها "60-AAB".
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تحطم طائرة مدنية في الصومال بسبب سقوط عجلاتها الأمامية لدى هبوطها... فيديو

15:12 GMT 11.07.2023
© Sputnik . Michail Voskresenskiy /  / الانتقال إلى بنك الصورحادث تحطم طائرة
حادث تحطم طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
حادث تحطم طائرة
© Sputnik . Michail Voskresenskiy /
/
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تحطمت طائرة مدنية في الصومال، على المدرج في مطار "آدم عدي" الدولي في العاصمة مقديشو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التابعة لشركة الخطوط الجوية المحلية "هالا".
وأكدت وزيرة النقل والطيران الصومالي فردوسة عثمان إيغال، أن الطائرة التي تحمل اسم "60-AAD"، كانت تقل مدنيين فقط وقت تحطمها، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأعلنت أن الحادث أسفر عن إصابة شخص، فيما تم إنقاذ جميع الركاب الآخرين، وكانت خدمات الطوارئ سريعة الاستجابة، وقدمت المساعدة الطبية للمحتاجين.
وبحسب وزيرة النقل والطيران الصومالي، فإن سبب تحطم الطائرة يعود إلى سقوط العجلات الأمامية فور هبوطها.
وأضافت أن السلطات الصومالية تحقق في الحادث، لتحديد السبب الذي أدى إلى هذا العطل الميكانيكي.
وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلى أن رؤساء وزراء الصومال السابقين، لم يكونوا على متن الطائرة المحطمة، وأنهم وصلوا بسلام في رحلة منفصلة، تم تحديدها على أنها "60-AAB".
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