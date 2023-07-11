تحطم طائرة مدنية في الصومال بسبب سقوط عجلاتها الأمامية لدى هبوطها... فيديو
حادث تحطم طائرة
© Sputnik . Michail Voskresenskiy //
تحطمت طائرة مدنية في الصومال، على المدرج في مطار "آدم عدي" الدولي في العاصمة مقديشو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التابعة لشركة الخطوط الجوية المحلية "هالا".
وأكدت وزيرة النقل والطيران الصومالي فردوسة عثمان إيغال، أن الطائرة التي تحمل اسم "60-AAD"، كانت تقل مدنيين فقط وقت تحطمها، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
وأعلنت أن الحادث أسفر عن إصابة شخص، فيما تم إنقاذ جميع الركاب الآخرين، وكانت خدمات الطوارئ سريعة الاستجابة، وقدمت المساعدة الطبية للمحتاجين.
BREAKING: A passenger plane crash & slides through the international airport in #Mogadishu, #Somalia a lot of people inside are injured. pic.twitter.com/vW0AiQQf5x— EvoCentral (@evocentralnews) July 11, 2023
Video: Halla passenger airplane crash landing at Adan Abdulle International Airport(AAIA) earlier this morning.— Abdihalim Bashir (@HornExpert) July 11, 2023
The plane that crash landed was carrying passengers from Garowe, and among the passengers include; two former Prime Ministers of Somalia, Abdiweli Gas and Omar… pic.twitter.com/86R8AkMEfZ
وبحسب وزيرة النقل والطيران الصومالي، فإن سبب تحطم الطائرة يعود إلى سقوط العجلات الأمامية فور هبوطها.
وأضافت أن السلطات الصومالية تحقق في الحادث، لتحديد السبب الذي أدى إلى هذا العطل الميكانيكي.
وأشارت وكالة الأنباء الصومالية إلى أن رؤساء وزراء الصومال السابقين، لم يكونوا على متن الطائرة المحطمة، وأنهم وصلوا بسلام في رحلة منفصلة، تم تحديدها على أنها "60-AAB".