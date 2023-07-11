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https://sputnikarabic.ae/20230711/حوت-في-قاع-المحيط-يتحول-إلى-مستوطنة-للحياة-فيديو-1078953033.html
حوت في قاع المحيط يتحول إلى "مستوطنة للحياة"... فيديو
حوت في قاع المحيط يتحول إلى "مستوطنة للحياة"... فيديو
"مع انتهاء حياة ما، تبدأ حياة أخرى"، هذا صحيح حتى في أعماق المحيطات، حيث خَلقت بقايا جثة حوت ساقطة في الأعماق نظامًا بيئيًا صغيرًا ولا تزال تدعمه بعد عقود من... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T14:35+0000
2023-07-11T14:35+0000
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تساعد بقايا حوت في أعماق مياه شمال المحيط الهادئ العلماء على فهم كيف تسمح هذه البقايا للنظم البيئية بالازدهار.تُعرف هذه الجثث الضخمة باسم "سقوط الحوت"، وقد تم اكتشاف هذه الجثث على عمق 1250 مترًا (4100 قدم) قبالة ساحل كولومبيا البريطانية في موقع يُعرف باسم "كلايوكوت سلوب" في عام 2009 بواسطة باحثين من معهد أبحاث "خليج مونتيري للأحياء المائية".منذ عام 2012، عاد العلماء من شركة "شبكات محيط كندا" "أو إن سي" إلى الموقع كثيرًا لدراسة معدل تحلل الهيكل العظمي وتتبع التغيرات في تنوع الحياة البحرية التي تعيش هناك، تمت الزيارة الأخيرة كجزء من رحلة استكشافية قام بها صندوق استكشاف المحيط "أو إي تي".التقطت غواصة تعمل عن بعد صورا وفيديو عالية الدقة ومسحًا تصويريًا لسقوط الحوت، بقيادة عالم البيئة القاعية، فابيو دي ليو، من "أو إن سي".وجاء في بيان "أو إي تي": "تمثل شلالات الحيتان واحة من الإمدادات الغذائية في قاع أعماق البحار الذي غالبًا ما يكون فقيرًا بالغذاء ويحافظ على مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية".في عام 2019، اكتشف علماء محمية "خليج مونتيري البحرية الوطنية" سقوط حوت عذب على جبل ديفيدسون البحري الذي يبلغ عمقه 3200 متر. في حوالي أربعة أشهر من العمر، كانت تلك الجثة مليئة بالأخطبوطات، وثعبان البحر، والديدان، وسلطعون البحر.تم تحديد مكان سقوط الحوت في قاع البحر في مكان يكتنفه ظلام دائم، حيث لا تستطيع أشعة الشمس اختراق أعماق البحار.من غير الواضح ما الصنف الذي ينتمي إليه الحوت. ومع ذلك، يبدو أن تحديد الهوية أمر محتمل حتى بعد 14 عامًا من اكتشاف الجثة، في موقع لا يزال يعج بالحياة. بحسب صحيفة "ساينس أليرت" العلمية.كتبت "أو إي تي": "الهيكل العظمي يدعم ثراء الحيوانات القاعية"، وتشمل الأنواع التي تمت ملاحظتها طيور البطلينوس، والقواقع البحرية، وسلطعون البحر، والأسماك، والديدان الأنبوبية.لوحظ أيضًا أن العديد من حلزونات البحر تبدو وكأنها تطفو فوق أعمدة طويلة، هذه الأعمدة هي بيوضها. والتي تساعد على تجديد النظام البيئي لسقوط الحيتان، إذ إن حيوانات مثل سلطعون البحر تتغذى على هذه البيوض.بالإضافة إلى المسح، أخذ الباحثون أيضًا عينات من رواسب قاع البحر من المنطقة المحيطة بسقوط الحوت. ستختبر عينات الحمض النووي البيئي، ما سيساعد في تصميم مسح أكثر دقة للكائنات الحية الكامنة، وطريقة التغذية، والازدهار في الظلام التي تتم على الجثث.
https://sputnikarabic.ae/20230706/اكتشاف-كنز-بقيمة-تتجاوز-نصف-مليون-دولار-داخل-بطن-حوت-1078777579.html
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علوم, العالم
علوم, العالم

حوت في قاع المحيط يتحول إلى "مستوطنة للحياة"... فيديو

14:35 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / Guillermo Ariasمنظر جوي لحوت رمادي يقترب من قارب به سياح يشاهدون الحيتان في منطقة أوجو دي ليبر لاجون في غيريرو نيغرو، ولاية باجا كاليفورنيا سور، المكسيك، 27 مارس 2021.
منظر جوي لحوت رمادي يقترب من قارب به سياح يشاهدون الحيتان في منطقة أوجو دي ليبر لاجون في غيريرو نيغرو، ولاية باجا كاليفورنيا سور، المكسيك، 27 مارس 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / Guillermo Arias
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"مع انتهاء حياة ما، تبدأ حياة أخرى"، هذا صحيح حتى في أعماق المحيطات، حيث خَلقت بقايا جثة حوت ساقطة في الأعماق نظامًا بيئيًا صغيرًا ولا تزال تدعمه بعد عقود من موت الحوت.
تساعد بقايا حوت في أعماق مياه شمال المحيط الهادئ العلماء على فهم كيف تسمح هذه البقايا للنظم البيئية بالازدهار.
تُعرف هذه الجثث الضخمة باسم "سقوط الحوت"، وقد تم اكتشاف هذه الجثث على عمق 1250 مترًا (4100 قدم) قبالة ساحل كولومبيا البريطانية في موقع يُعرف باسم "كلايوكوت سلوب" في عام 2009 بواسطة باحثين من معهد أبحاث "خليج مونتيري للأحياء المائية".
منذ عام 2012، عاد العلماء من شركة "شبكات محيط كندا" "أو إن سي" إلى الموقع كثيرًا لدراسة معدل تحلل الهيكل العظمي وتتبع التغيرات في تنوع الحياة البحرية التي تعيش هناك، تمت الزيارة الأخيرة كجزء من رحلة استكشافية قام بها صندوق استكشاف المحيط "أو إي تي".
التقطت غواصة تعمل عن بعد صورا وفيديو عالية الدقة ومسحًا تصويريًا لسقوط الحوت، بقيادة عالم البيئة القاعية، فابيو دي ليو، من "أو إن سي".
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وجاء في بيان "أو إي تي": "تمثل شلالات الحيتان واحة من الإمدادات الغذائية في قاع أعماق البحار الذي غالبًا ما يكون فقيرًا بالغذاء ويحافظ على مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية".
في عام 2019، اكتشف علماء محمية "خليج مونتيري البحرية الوطنية" سقوط حوت عذب على جبل ديفيدسون البحري الذي يبلغ عمقه 3200 متر. في حوالي أربعة أشهر من العمر، كانت تلك الجثة مليئة بالأخطبوطات، وثعبان البحر، والديدان، وسلطعون البحر.
تم تحديد مكان سقوط الحوت في قاع البحر في مكان يكتنفه ظلام دائم، حيث لا تستطيع أشعة الشمس اختراق أعماق البحار.
من غير الواضح ما الصنف الذي ينتمي إليه الحوت. ومع ذلك، يبدو أن تحديد الهوية أمر محتمل حتى بعد 14 عامًا من اكتشاف الجثة، في موقع لا يزال يعج بالحياة. بحسب صحيفة "ساينس أليرت" العلمية.
كتبت "أو إي تي": "الهيكل العظمي يدعم ثراء الحيوانات القاعية"، وتشمل الأنواع التي تمت ملاحظتها طيور البطلينوس، والقواقع البحرية، وسلطعون البحر، والأسماك، والديدان الأنبوبية.
لوحظ أيضًا أن العديد من حلزونات البحر تبدو وكأنها تطفو فوق أعمدة طويلة، هذه الأعمدة هي بيوضها. والتي تساعد على تجديد النظام البيئي لسقوط الحيتان، إذ إن حيوانات مثل سلطعون البحر تتغذى على هذه البيوض.
بالإضافة إلى المسح، أخذ الباحثون أيضًا عينات من رواسب قاع البحر من المنطقة المحيطة بسقوط الحوت. ستختبر عينات الحمض النووي البيئي، ما سيساعد في تصميم مسح أكثر دقة للكائنات الحية الكامنة، وطريقة التغذية، والازدهار في الظلام التي تتم على الجثث.
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