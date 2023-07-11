https://sputnikarabic.ae/20230711/خبير-العالم-على-شفا-حرب-شاملة-1078949246.html

خبير: العالم على شفا حرب شاملة

خبير: العالم على شفا حرب شاملة

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T13:57+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: العالم على شفا حرب شاملة خبير: العالم على شفا حرب شاملة

روسيا تتوعد بالرد على تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا. وبهذا الشأن قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور محمد جاسم: تركيا توافق على انضمام السويد للناتو. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو:إسرائيل على شفا إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة تشل البلاد بسبب قرار الكنيست. بهذا الصدد، يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ أليف الصباغ لبرنامج "بلا قيود":وفد الجيش السوداني يقاطع اجتماع "إيغاد" وقوات الدعم السريع تعتبرها خطوة غير مسؤولة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشؤون السياسية والأفريقية، الأستاذ أحمد جمعة لبرنامجنا:ميقاتي: مستعدون لترسيم كامل الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وهو ما قال عنه الباحث السياسي حسن شقير:بنك الاستثمار الأوروبي يتيح لمصر تمويلات بأكثر من 4 مليارات دولار. بهذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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