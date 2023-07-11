https://sputnikarabic.ae/20230711/خبير-العالم-على-شفا-حرب-شاملة-1078949246.html
خبير: العالم على شفا حرب شاملة
خبير: العالم على شفا حرب شاملة
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T13:57+0000
2023-07-11T13:57+0000
2023-07-11T13:57+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: العالم على شفا حرب شاملة
خبير: العالم على شفا حرب شاملة
روسيا تتوعد بالرد على تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا. وبهذا الشأن قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور محمد جاسم: تركيا توافق على انضمام السويد للناتو. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو:إسرائيل على شفا إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة تشل البلاد بسبب قرار الكنيست. بهذا الصدد، يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ أليف الصباغ لبرنامج "بلا قيود":وفد الجيش السوداني يقاطع اجتماع "إيغاد" وقوات الدعم السريع تعتبرها خطوة غير مسؤولة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشؤون السياسية والأفريقية، الأستاذ أحمد جمعة لبرنامجنا:ميقاتي: مستعدون لترسيم كامل الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وهو ما قال عنه الباحث السياسي حسن شقير:بنك الاستثمار الأوروبي يتيح لمصر تمويلات بأكثر من 4 مليارات دولار. بهذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: العالم على شفا حرب شاملة
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
روسيا تتوعد بالرد على تسليم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا. وبهذا الشأن قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور محمد جاسم:
"التأثير الأمريكي على ماكرون واضح جدا وعلى جميع الدول الأعضاء في الناتو، وسينتج عن القمة المنعقدة للحلف المزيد من الإجراءات الداعمة لكييف لذلك أرى أننا على شفا حرب شاملة".
تركيا توافق على انضمام السويد للناتو. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو:
"المشكلة ليست تركية سويدية وإنما تركية أمريكية بالدرجة الأولى، وحاليا أخذوا الضوء الأخضر من أنقرة بعد تقديم تنازلات أمريكية".
إسرائيل على شفا إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة تشل البلاد بسبب قرار الكنيست. بهذا الصدد، يقول الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ أليف الصباغ لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ قانون حجة المعقولية جاء من التشريع البريطاني، وأعتقد أنّ هناك حاليا نوعا من الاتفاقيات بين الحكومة والمعارضة على تقليص صلاحيات المحكمة العليا، وبنيامين نتنياهو انتهز هذه الفرصة وتحقيق هذا القانون جزئيا".
وفد الجيش السوداني يقاطع اجتماع "إيغاد" وقوات الدعم السريع تعتبرها خطوة غير مسؤولة. حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشؤون السياسية والأفريقية، الأستاذ أحمد جمعة لبرنامجنا:
"إنّ الأطراف الإقليمية والخارجية التي لها مصلحة وأجندة خاصة في السودان، تقوم بتغذية الصراع المسلح والأاطراف بأسلحة ومعدات وتحديدا قوات الدعم السريع، طمعا في الثروات السودانية وأملا في الاستفادة من الموقع الجيو استراتيجي في القارة الأفريقية".
ميقاتي: مستعدون لترسيم كامل الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وهو ما قال عنه الباحث السياسي حسن شقير:
"لا أعتقد أنه يقصد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الكيان الصهيوني لأن الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة معترف بها دوليا".
بنك الاستثمار الأوروبي يتيح لمصر تمويلات بأكثر من 4 مليارات دولار. بهذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل الروسية، الدكتور نور ندا لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات حادة ترتقي إلى مستوى الأزمة، والدولار أحد العملات التي تسبب وتعظم من حجم الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد والمواطن المصري، ودول الاتحاد الأوروبي تضع شروطا لدعم الاقتصاد المصري، أن كل هذه الاستثمارات تصرف على مكونات أوروبية، من حيث التوريدات والتكنولوجيا والإنفاق".
التفاصيل في الملف الصوتي...