https://sputnikarabic.ae/20230711/دبلوماسي-روسي-الاجتماع-الأول-لـمجلس-أوكرانيا---الناتو-مجرد-مجاملة-لكييف-1078936435.html

دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ"مجلس أوكرانيا - الناتو" مجرد مجاملة لكييف

دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ"مجلس أوكرانيا - الناتو" مجرد مجاملة لكييف

صرح رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، بأن الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا - الناتو خلال قمة أعضاء... 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T06:04+0000

2023-07-11T06:04+0000

2023-07-11T06:04+0000

روسيا

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وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "يواصل زيلينسكي محاولة الإقناع بأن الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية ضرورية بذريعة المواجهة مع روسيا".وأضاف غافريلوف: "لهذا السبب لمّح زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى أنه يرغب في الإسراع بعملية الانضمام إلى الناتو، لكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة أوضحتا أن هذا يتطلب تلبية المعايير اللازمة. حقيقة أن اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي سيعقد خلال قمة الناتو هو مجرد مجاملة لكييف وليس أكثر".وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.

https://sputnikarabic.ae/20230710/الكرملين-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يترتب-عليه-عواقب-سلبية-على-الأمن-الأوروبي-1078911254.html

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