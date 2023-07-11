عربي
https://sputnikarabic.ae/20230711/دبلوماسي-روسي-الاجتماع-الأول-لـمجلس-أوكرانيا---الناتو-مجرد-مجاملة-لكييف-1078936435.html
دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ"مجلس أوكرانيا - الناتو" مجرد مجاملة لكييف
دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ"مجلس أوكرانيا - الناتو" مجرد مجاملة لكييف
صرح رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، بأن الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا - الناتو خلال قمة أعضاء... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T06:04+0000
2023-07-11T06:04+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_20db96130ffaec94289c2696f175ee9e.jpg
وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "يواصل زيلينسكي محاولة الإقناع بأن الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية ضرورية بذريعة المواجهة مع روسيا".وأضاف غافريلوف: "لهذا السبب لمّح زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى أنه يرغب في الإسراع بعملية الانضمام إلى الناتو، لكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة أوضحتا أن هذا يتطلب تلبية المعايير اللازمة. حقيقة أن اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي سيعقد خلال قمة الناتو هو مجرد مجاملة لكييف وليس أكثر".وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الكرملين-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يترتب-عليه-عواقب-سلبية-على-الأمن-الأوروبي-1078911254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102229/31/1022293122_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_b78762fc4b99d43c6b3d0b44c0f5d4f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ"مجلس أوكرانيا - الناتو" مجرد مجاملة لكييف

06:04 GMT 11.07.2023
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Fotolia / Kariochi
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، بأن الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا - الناتو خلال قمة أعضاء الحلف، هو مجرد مجاملة لكييف.
وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "يواصل زيلينسكي محاولة الإقناع بأن الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية ضرورية بذريعة المواجهة مع روسيا".
وأضاف غافريلوف: "لهذا السبب لمّح زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى أنه يرغب في الإسراع بعملية الانضمام إلى الناتو، لكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة أوضحتا أن هذا يتطلب تلبية المعايير اللازمة. حقيقة أن اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي سيعقد خلال قمة الناتو هو مجرد مجاملة لكييف وليس أكثر".
قصر الكرملين بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يترتب عليه عواقب سلبية على الأمن الأوروبي
أمس, 11:33 GMT
وتنعقد قمة "الناتو"، يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، التي سيحضرها جميع قادة دول الحلف بمن في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت سابق، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في "الناتو"، خلال القمة المقبلة للحلف في فيلنيوس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала